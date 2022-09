Politiques culturelles

L’alchimie si singulière du développement culturel en milieu rural

Publié le 02/09/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Saint-Montan (Ardèche) © criley-adobestock

Les processus du développement culturel en milieu rural semblent échapper à tout schéma-type. Les nécessités locales donnant naissance aux initiatives sont tellement variées, les dynamiques à l’œuvre tellement liées à la rencontre entre un porteur de projet et un écosystème unique, qu’en matière d’accompagnement, le cousu main s’impose. Les experts des politiques culturelles Jean-Luc Pouts et Jean-Michel Tobelem, auteurs du guide « Culture et développement rural » ont approché de près cet univers. Tour d’horizon

