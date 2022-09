Le service civique, une arme contre le décrochage scolaire

Education

Publié le 01/09/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : Innovations et Territoires

Depuis la rentrée 2021, la ville de Lille et l’Education nationale testent une formule de raccrochage scolaire associant cours et service civique. Le dispositif est ouvert à des jeunes âgés de 16 ou 17 ans qui ne fréquentent plus d’­établissement scolaire depuis au moins un an.

Chiffres-clés Le projet : une plateforme de raccrochage scolaire proposant pendant une année scolaire des cours de remise à niveau et un service civique à temps partiel.

[Lomme, commune associée de Lille, Nord, 28 100 hab.]

Une plateforme de raccrochage scolaire originale qui associe cours et service civique accueille, depuis septembre 2021, une douzaine d’élèves à ­Lomme, commune associée de ­Lille. La ville de Lille (et Lomme), à travers son projet éducatif global, l’Education nationale, via les collèges et les lycées de ­Lomme, et la mission locale de ­Lille ont ­conçu ce projet « Lille réseau lycée » (Lirel) afin de ramener des élèves décrocheurs dans un parcours scolaire ou de formation d’une manière très personnalisée, explique ­Olivier ­Caremelle, adjoint au maire de Lomme, chargé de la lutte contre le décrochage scolaire.

« Il s’agit de retrouver les élèves invisibles et de leur offrir la possibilité de revenir dans le monde scolaire tout en étant engagés dans un service civique qui leur permet de toucher une indemnité », précise l’élu. Les jeunes âgés de 16 ou 17 ans qui ne ­fréquentent plus d’­établissement scolaire depuis au moins un an sont éligibles au dispositif. Ils sont repérés par la mission locale, qui le leur présente et leur propose de l’intégrer.

En septembre 2021, treize élèves ont intégré la première « classe Lirel » au lycée professionnel ­Sonia-Delaunay à ­Lomme. Une professeure de lettres et d’histoire du lycée est détachée pour superviser le dispositif. « Le temps scolaire est organisé différemment, avec une pédagogie innovante », indique ­Valérie ­Borragini, la proviseure. Plutôt que de forcer les élèves à s’adapter au cadre scolaire, c’est lui qui s’adapte à leurs besoins, ajoute-t-elle.

Une formule originale et prometteuse

Le lundi et le mardi, les élèves suivent des cours de français, mathématiques, histoire, éducation morale et civique et arts plastiques. Dans cette matière, des personnes ­concernées, comme les membres du conseil des sages de ­Lomme, peuvent venir témoigner au sujet d’un événement historique. Le mardi après-midi est consacré à des activités culturelles et sportives. Les compétences psycho­sociales, telles que l’­estime de soi ainsi que la gestion du stress et des émotions, sont aussi ­travaillées, tout comme le soutien à la motivation. Le mercredi et le jeudi, les jeunes sont sur leur « terrain d’engagement », en service civique dans une association locale qui, par exemple, ­collecte du matériel de puériculture pour les familles pauvres, un club sportif ou les Restos du cœur…

Le vendredi, place à l’immersion en entreprise, à la découverte des plateaux techniques et des voies de formation des lycées professionnels voisins, à la recherche de stages ou à la remobilisation professionnelle avec des acteurs locaux. La semaine s’achève sur un bilan. « Nous essayons de faire en sorte que les talents des élèves émergent, que des projets professionnels se redéfinissent », souligne ­Valérie ­Borragini.

L’association d’un accompa­gnement scolaire sous une forme atypique et d’un engagement citoyen au travers du service civique ­constitue une formule plutôt prometteuse, d’après ­Sylvie ­Condette, enseignante­chercheure en sciences de l’éducation au laboratoire Cirel de l’université de Lille.

Un réveil de la motivation

Pour ces jeunes qui ont lâché les études, « il faut imaginer des approches pédagogiques différentes », moins monotones et plus individualisées, comme ici, estime-t-elle. Egalement, ­poursuit-elle, le service civique mobilise « un engagement et des valeurs » susceptibles de réveiller la motivation des jeunes.

« L’utilité sociale, voire l’inser­tion sociale, peut les aider à envisager de nouvelles perspectives et à se projeter » à la fin de l’année mais peut-être aussi plus tard car « la construction de la motivation prend du temps » complète-t-elle. A l’horizon de la rentrée 2022-2023, le dispositif devrait être étendu à toute l’agglomération.

Contact : service « éducation » de la ville de Lille, 03.20.49.50.00.