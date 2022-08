Olivier ­Bouba-­Olga : « L’Ile-de-France n’est pas super-productive »

[Entretien] économie

Publié le 29/08/2022 • Par Romain Gaspar • dans : France

Olivier Bouba-Olga, professeur des universités en détachement à la région Nouvelle-Aquitaine à la tête du service « études et prospective » du pôle « ­Datar », s’attaque à un indicateur économique vedette, le PIB par habitant à l’échelle régionale. Il nous explique pourquoi ce serait un très mauvais indicateur de mesure de la création de richesses.

Après plus de vingt ans de carrière à l’université de Poitiers, ­Olivier ­Bouba-­Olga a rejoint le conseil régional de Nouvelle-­Aquitaine en détachement. Une belle prise pour la région qui l’a placé depuis octobre 2020 à la tête du nouveau service « études et prospective » du pôle « ­Datar ». Economiste, auteur de travaux prolifiques sur les dynamiques territoriales, l’économie de l’innovation et l’analyse du développement économique local, il est notamment l’auteur de « Dynamiques territoriales – éloge de la diversité » (éd. Atlantique, 2017). Avec le sociologue Michel ­Grossetti, il a contribué à alimenter la réflexion autour de la mythologie baptisée « ­Came », pour « compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence », dont il faudrait se désintoxiquer. Selon ce discours, avec le jeu de la mondialisation, seules les métropoles seraient des territoires capables de produire des richesses. Une vision qui conduit, au fond, à légitimer des inégalités sociospatiales et à une mise en concurrence des territoires, donc à créer des gagnants et des perdants.

Dans la même logique, dans un billet de blog, il s’attaque à un indicateur économique vedette, le PIB par habitant à l’échelle régionale, qui serait un très mauvais indicateur de mesure de la création de richesses. « Je m’inscris en faux contre l’idée que l’Ile-de-­France serait super-productive et que l’on taxerait via les impôts les pauvres Franciliens très productifs pour redonner les sous aux moins productifs hors Ile-de-­France », estime-il. Comme il nous l’explique, le PIB régional par habitant est davantage un indicateur des différences de salaires versés.

Pourquoi le PIB par habitant dans sa déclinaison régionale n’est-il pas un bon indicateur de performance économique ?

La raison première qui fait qu’il y a une différence énorme entre le PIB par habitant à l’échelle d’un pays et à l’échelle d’une région est liée au fait que l’on ne dispose pas de la comptabilité d’une entreprise au niveau de chacun de ses établissements. On l’a uniquement au niveau de son siège social donc on est incapable de mesurer la valeur ajoutée de chacun des établissements d’une entreprise implantée dans différentes régions. La moins mauvaise méthode, utilisée par l’­Insee, consiste à répartir la valeur ajoutée au prorata des salaires versés. Dès lors, le PIB régional par habitant est moins un indicateur des différences de performances économiques qu’un indicateur des différences de salaires versés avec des disparités. C’est un biais énorme. Ce n’est pas que les personnes sont plus efficaces, c’est souvent qu’elles sont mieux payées. On devrait s’interroger sur pourquoi elles sont mieux payées.

L’Ile-de-­France va récupérer beaucoup de valeur ajoutée car c’est là que travaillent les traders de la finance, les hauts fonctionnaires et les dirigeants des grandes entreprises très bien payés. Et c’est une région qui attire beaucoup de travailleurs qui créent du PIB en Ile-de-­France mais habitent ailleurs, ce qui fait monter le ratio PIB par habitant. De plus, le PIB par habitant ne peut pas être un indicateur de productivité car tous les habitants ne participent pas à la création de richesses. Il va aussi intégrer les retraités et les jeunes. Au mieux, c’est plutôt au PIB régional par emploi que l’on devrait se référer car il comptabilise vraiment les gens qui participent à la création de richesses.

Estimez-vous que cette lecture économique défavorise certains territoires plus dynamiques que ce que l’on imagine ?

Une lecture trop rapide des PIB régionaux par habitant, vus comme des indicateurs de performance économique, biaise les représentations, notamment parce qu’en France, le PIB par habitant de l’Ile-de-­France est bien supérieur à celui des autres régions. Certains, dont des chercheurs, vont trop vite en besogne en disant que c’est la preuve qu’elle est très productive. Et le fait que son revenu par habitant soit moins élevé leur fait dire : « On lèse les ­Franciliens très productifs au profit des autres. » Cette petite musique est très contestable. Si l’on regarde comment sont construits les indicateurs, c’est bien plus compliqué.

La spécificité francilienne n’est pas liée à la performance mais au fait que la région concentre les métiers à très hauts salaires et que les habitants prennent rarement leur retraite en Ile-de-­France. Il faudrait substituer à ces ­discours-là des analyses plus robustes pour apporter les bonnes réponses en termes d’action publique.

Est-ce que cela signifie qu’une lecture effectuée uniquement en termes de fractures territoriales est une impasse ?

Entre différentes catégories de territoires (métropoles ­versus ­« France périphérique », rural ­versus urbain ou grandes villes ­versus villes moyennes…), les oppositions manichéennes sont très problématiques car elles consistent à voir les territoires comme des entités autonomes en concurrence les unes avec les autres. Raisonner de cette façon ­occulte tous les ­processus qui traversent les territoires et les interdépendances. Il faut bien avoir conscience que les valeurs que retiennent certains indicateurs de ces territoires sont liées aux processus qui les traversent. Ce ne sont pas des entités indépendantes.

Par exemple, lorsque je me suis intéressé, il y a quelques années, à la répartition contestable des fonds européens, la ­Picardie touchait beaucoup de financements car elle avait un PIB par habitant très en dessous de la moyenne. Or, c’était lié pour une bonne partie au fait que de nombreux habitants de ­Picardie travaillent en Ile-de-­France.

Quels sont alors l’échelle et les indicateurs pertinents ?

Quand on regarde la géographie des phénomènes socio­économiques, on s’aperçoit que cela ne se joue pas à l’échelle des régions. Ce sont des entités trop grandes. L’échelle communale est souvent trop petite. Donc les bonnes échelles sont plutôt celles des intercommunalités, bassins d’emploi et bassins de vie. Il n’y a pas d’indicateur évident. Il faut sans doute se réinterroger en amont sur les objectifs que l’on s’assigne collectivement : « Quels sont les problèmes qu’il faut traiter sur mon territoire, avec quels objectifs ? » Typiquement, aujourd’hui, si l’on veut améliorer ce qui se passe dans notre système social, ce n’est pas le PIB la question et ce n’est pas forcément non plus seulement celle de croissance. Ce seraient plutôt des interrogations autour des transitions au sens large. Et puis, sur les volets économiques, les priorités tournent autour du chômage, du retour à l’­emploi des personnes et du recrutement par les entreprises. Il faut sortir des logiques des indicateurs et des tableaux de bord. Il n’y a pas d’incontournable.

Les problèmes ont une dimension territoriale et diffèrent d’un endroit à un autre. Les déterminants et les causes ne sont pas les mêmes, et donc les réponses en termes d’­action publique sont à différencier. Il serait bon d’aller vers du sur-mesure à l’échelle des territoires. Ce n’est pas simple. Il importe de démarrer de ce que l’on veut faire et des objectifs que les politiques s’assignent. Et à partir de là, regardons la situation et comment on peut avancer pour atteindre ces objectifs.