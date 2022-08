C'est déjà la rentrée pour la revue de presse. Retrouvez l'essentiel de l'actualité de ces dernières semaines sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

En manque d’énergies – Alors que le gouvernement prépare un projet de loi d’accélération des énergies renouvelables pour cet automne [lire aussi notre article], les différentes filières ont accueilli, selon Le Figaro, les mesures envisagées avec précaution ou inquiétude. Si la simplification des démarches est plutôt bien accueillie par les professionnels du secteur, les associations de défense des animaux et de la nature regrettent que la question de la biodiversité soit absente pour le moment. Autre inquiétude : les problèmes juridiques que le projet de loi risque de lever puisqu’il se heurterait à d’autres textes de loi. Pour rappel, ce projet de loi a pour but de combler le retard de la France en matière d’énergies renouvelables en multipliant notamment par dix les capacités solaires et en déployant 50 parcs éoliens marins d’ici 2050.

Zones de confort – En attendant l’obligation d’instaurer une ZFE dans toutes les grandes agglomérations d’ici 2024, un décret d’application est en cours de consultation publique [lire aussi notre article]. Comme l’explique Actu Environnement, ce texte doit préciser les modalités de dérogations « pour des motifs légitimes ou en cas d’actions alternatives mises en place ». Parmi les dérogations possibles : une agglomération pourra ne pas adopter de ZFE si, au moins trois années sur les cinq écoulées, elle compte des concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote inférieures ou égales à 10 μg/m3. Pour cela, le gouvernement veut s’appuyer sur la nouvelle valeur guide prescrite par l’OMS.

L’eau du bain – La sécheresse de cet été a relancé la question de la réutilisation des eaux usées. Actu.fr rappelle ainsi que moins d’1% de l’eau utilisée en France provient de cette pratique, contre 8% en Italie ou 14% en Espagne. Pour expliquer ce faible chiffre, des spécialistes interrogés expliquent notamment que la France, qui s’appuie naturellement sur une forte ressource en eau, a négligé la réutilisation des eaux usées quand d’autres pays, en stress hydrique, l’ont fortement développée. Autre obstacle majeur : la règlementation alors que tout le monde s’accorde à dire que les entreprises françaises sont « à la pointe » de cette technologie. Les eaux usées peuvent notamment être réutilisées pour l’irrigation agricole, le nettoyage urbain ou l’arrosage des espaces verts… [lire aussi notre article].

Villes lumières – France Info s’interroge : peut-on atteindre la sobriété énergétique en éteignant la lumière (éclairage public, publicités, bureaux…) la nuit ? Selon le reportage, qui s’appuie notamment sur un rapport de l’Ademe, s’attaquer aux écrans publicitaires ne représente pas forcément une très grande économie d’énergie. En revanche, pour les collectivités, diminuer (ou éteindre) l’éclairage public à certaines heures de la nuit peut représenter jusqu’à plus d’un tiers d’économie d’énergie. Selon l’Ademe, qui souligne aussi que plus de la moitié du parc des luminaires en service est « obsolète », il y a là un « gisement d’économies d’énergie ».

Tri porteur – Entre les emballages non recyclables, ceux qui sont composés de plusieurs matériaux ou les grandes cadences lors du tri manuel, beaucoup d’emballages ne sont pas recyclés alors même que les Français sont invités à trier leurs déchets. En prenant l’exemple d’un centre de tri dans les Hautes-Pyrénées, un reportage de France Télévision souligne toutes ces difficultés alors même que, selon l’association Zero Waste France, sur tous les emballages plastiques mis sur le marché, seuls 65% sont recyclables.

Fin de tournée – Pour des questions budgétaires, une commune de Normandie a décidé de mettre fin au ramassage des ordures. Capital explique ainsi que, à partir de 2025, les habitants devront amener eux-mêmes leurs déchets dans des colonnes prévues à cet effet. Cette mesure doit permettre, selon la commune, une économie de 30% sur le coût du système de gestion des ordures.

L’île amère – Après la tempête qui a balayé la Corse le 18 août, la Collectivité de Corse a dressé un bilan dans un communiqué. Elle souligne notamment le besoin d’adapter le service public à ses spécificités dans le domaine de la météorologie et souhaite un renforcement structurel de ses réseaux électriques et de téléphonie. De plus, le Conseil exécutif proposera prochainement d’intégrer la lutte contre le réchauffement climatique et la transition écologique comme axes transversaux dans sa relation avec l’Etat.

Electricité partagée – A Nantes, 31000 m2 de panneaux solaires sont installés sur le toit du marché d’intérêt national. Et Ouest-France précise que 10% de la surface de cette installation appartient à un collectif de citoyens. L’article montre ainsi que le développement des énergies renouvelables – en particulier le photovoltaïque – peut aussi se faire via l’engagement de citoyens. 90% de l’électricité de l’installation nantaise fait l’objet de revente tandis que les 10% restants sont gérés par les citoyens pour de l’autoconsommation [lire aussi notre article].

Et aussi…

Selon une étude, effectuer tous les petits trajets à vélo permettrait d’économiser les émissions annuelles de CO2 d’un pays comme le Canada [Francetvinfo] ;

La Suisse et, bientôt, Lyon vont développer un projet d’immeuble sans chauffage, climatisation ni ventilation mécanique [Révolution énergétique] ;

Avec une application, le fait de ramasser des déchets abandonnés permet de transformer cet acte en bons d’achat [Actu.fr].