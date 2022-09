Accueil

Inscriptions ouvertes - 20 octobre 2022

6èmes Etats Généraux de la Sécurité Locale : demandez le programme !

Par La Rédaction • dans : Actu experts prévention sécurité, France

© Bertrand Holsnyder

Pour leur 6ème édition, la Gazette des communes et le Club Prévention Sécurité vous invitent le 20 octobre prochain, aux États Généraux de la Sécurité Locale, qui permettront de maîtriser les grands dossiers du moment et à venir : future loi LOPMI, contrats de sécurité intégrée, sécurité et citoyenneté, prévention des risques numériques...

