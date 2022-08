Nice, Marseille et Lyon… : notre classement des 100 premières polices municipales

Top100

La France compte plus de 25 000 policiers municipaux, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur dans plus de 3600 communes. Un nombre en hausse constante. Même évolution pour les agents de surveillance de la voie publique.

Chiffres-clés 25464 policiers municipaux à la fin 2021

à la fin 2021 8068 agents de surveillance de la voie publique (ASVP)

Comme chaque année, la Gazette des communes vous propose un état des lieux des plus grosses polices municipales en France. Principale évolution par rapport à l’année dernière, la troisième place change : avec 365 agents de police municipale au 31 décembre 2021, contre 358 à Toulouse, Lyon remonte sur le podium, aux côtés de Nice et de Marseille.

Contrairement à ce que laissait entendre Gérald Darmanin dans son courrier polémique adressé en août à Grégory Doucet, maire de Lyon, le nombre d’agents de police municipale a augmenté dans la ville entre 2020 et 2021. Le ministère de l’Intérieur comptabilisait 294 policiers municipaux en 2020 suivi d’une augmentation de près de 25% fin 2021, pour atteindre 365 agents.

152 policiers municipaux arrivent à Paris

Nouveauté, Paris fait son entrée dans le classement avec 152 policiers fin 2021. Un nombre comparable à Tours, mais il faut ajouter aux effectifs parisiens 881 ASP et contrôleurs. Le nombre de policiers municipaux à Paris devrait rapidement augmenter, l’objectif affiché étant d’atteindre plus de 3400 agents dans les années qui viennent.

Le nombre de policiers municipaux croit notamment grâce à la signature des contrats de sécurité intégrée (CSI), dont la plupart demandent aux collectivités des engagements sur le recrutement d’agents. Ainsi, en additionnant les promesses de la quarantaine de collectivités ayant signé un CSI, près de 400 postes devraient être créés dans les prochaines années.

La géographie n’évolue guère : les agents sont plus nombreux en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et en Île-de-France et dans les départements urbains. Les évolutions les plus importantes par rapport à l’année précédente sont dans la Meuse, en Indre-et-Loire, dans le Pas-de-Calais et en Lozère.

Nice, Lyon et Nantes comptent le plus d’ASVP

