Absentéisme

Publié le 01/09/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

Si les dispositifs de retenue sur régime indemnitaire en cas d’arrêt de travail sont possibles, les primes de présentéisme sont illégales.

Rien n’oblige à maintenir le régime indemnitaire ( RI) en cas d’absence pour congé de maladie. Les collectivités peuvent donc sanctionner financièrement les agents en arrêt. Mais pas explicitement valoriser ceux qui ne le sont pas ou peu. « Il n’est pas possible d’octroyer une prime basée sur l’absence d’absence », confirme Aurélie Aveline, avocate associée au cabinet Goutal, Alibert et associés.

Cette subtilité a conduit des collectivités à voir leur délibération sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertises et engagement professionnel retoquée par les préfectures.

Résultats immédiats

C’est le cas d’Argenteuil (1). Selon la cour administrative d’appel de Versailles (arrêt du 31 août 2020, n° 18VE04033), en indiquant qu’une part du complément indemnitaire annuel ( CIA ) d’un montant de 500 euros brut serait dédiée à la valorisation de l’assiduité et que les agents absents une journée ne toucheraient que 75 % de cette somme, 50 % pour deux jours, 25 % pour trois et rien au-delà, la ville doit être regardée « comme ayant instauré une prime dont ne bénéficient pas les fonctionnaires de l’Etat ». Celle-ci est à ce titre illégale.

La communauté de communes Avre Luce Noye (2) a aussi dû retirer, à la demande de la préfecture, la part de CIA qu’elle voulait dédier à l’assiduité. « Mais l’attri­bution de ce complément étant liée à la manière de servir, l’assiduité est, de fait, prise en compte », souligne Gérald ­Claeyman, responsable RH et directeur général adjoint.

Un impact « positif »

A Auchel (3), le RI est supprimé à partir du onzième jour d’arrêt sur année glissante en cas de maladie ordinaire et du seizième jour en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. « Nous faisons référence à des modalités d’attribution en cas d’absence. Ce n’est pas une bonification. Le contrôle de légalité n’a d’ailleurs pas fait de remarque sur notre dispositif », souligne Sophie Mottet, DRH. Ailleurs, un capital de départ de 21 points (équivalent à 360 euros) avec 1 point décompté à chaque absence n’a pas non plus fait réagir la préfecture. Pas plus qu’une retenue de un trentième du RI au-delà du quatorzième jour d’arrêt ou du vingt et unième si l’absence est continue.

Pour quel impact sur l’absentéisme ? « Le résultat a été immédiat, rapporte Sophie ­Mottet. Nous avons divisé par deux le nombre moyen de jours d’absence par arrêt. Des agents en congés de maladie professionnelle depuis plusieurs années sont également revenus. »

Des collectivités rapportent avoir constaté un impact « positif » sur les courtes absences répétitives, d’autres « un effet au début » et sur « certains services », mais pas nécessairement ceux dans lesquels le nombre de jours d’absence était le plus important. Revers de la médaille : « Des agents veulent reprendre à tout prix alors qu’ils sont malades, d’autres posent des congés pour ne pas être placés en arrêt de maladie », regrette Sophie Mottet.

Décision du conseil d’état

Alors que les primes de présentéisme sont interdites, il est obligatoire de supprimer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ( IFSE ) en cas de congé de longue maladie ou de longue durée, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision du 21 novembre 2021 (n° 448779) concernant la ville de ­Charleville-Mézières (4).

Là encore, les fonctionnaires de l’Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ayant pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l’IFSE, la commune ne pouvait pas prendre cette disposition. « En maladie ordinaire, il est possible de suspendre ou non l’IFSE avec un délai de carence », précise ­Aurélie ­Aveline.

« Le complément indemnitaire annuel est fixé à 500 euros et proratisé » Emmanuelle Favre, maire de Saint-Loubès (150 agents, 9 900 hab., Gironde) « Fin 2021, nous avions choisi de valoriser le travail par une prime d’assiduité, dégressive à partir de cinq jours d’absence. La préfecture nous ayant demandé de retirer cette disposition, nous avons revu les modalités de versement du complément indemnitaire annuel [ CIA ]. Il est fixé à 500 euros et proratisé selon le temps de travail et de présence. Nous avons maintenu un coefficient d’assiduité, correspondant à 1 pour moins de six jours d’absence, à 0,7 entre sept et dix jours et à 0,4 au-delà. La formule de calcul comprend aussi un coefficient de service lié aux compétences, aux qualités relationnelles et à l’encadrement pour les agents concernés, auquel on ajoute un bonus de 25 % sur une formation et un objectif priorisés pour l’année. Nous souhaitions appliquer un malus de 25 % en cas de sanction disciplinaire de catégorie 1 et supprimer le CIA en cas de sanction de niveau supérieur, mais la préfecture nous a demandé de retirer cette partie ».

