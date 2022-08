Qui sont les 68 nouvelles communes labellisées Ville active et sportive ?

Politiques sportives

Publié le 25/08/2022

Le conseil national des villes actives et sportives (CNVAS) a remis, jeudi 25 août, à Limoges, le label ville active et sportive à 288 villes. Depuis 2017, ce sésame récompense les politiques sportives des collectivités, en particulier les plus petites. Pour les valoriser et favoriser les échanges de pratiques.

Sportifs et plutôt satisfaits. Selon la troisième étude Sport dans la ville du Conseil National des Villes Actives et Sportives (1), 81 % des Français déclarent avoir pratiqué une activité physique et sportive au cours des 12 derniers mois. Et 57% se disent “très satisfaits ou satisfaits” de l’engagement de leur commune pour développer la pratique sportive.

Alors qu’il s’apprête à rendre publique cette enquête, le CNVAS remet justement, ce jeudi 25 août, à l’opéra de Limoges, son label Ville active et sportive à 288 communes, dont 68 nouvelles lauréates, les 220 autres obtenant un renouvellement.

Un label, des échanges

“Notre label est un outil de valorisation et de reconnaissance des politiques sportives locales, ambitieuses des communes, qui investissent dans la pratique d’une activité physique, ludique et sportive”, relève Patrick Apéré, président du CNVAS et de l’association nationale des élus du sport (Andes), co-créatrice du label en 2017 avec l’union sport et cycle (USC).

Au total, 607 communes ont été labellisées depuis en France métropolitaine et d’outre-mer, de la plus petite, L’aiguillon-la-Presqu’île, en Vendée (672 habitants) jusqu’à des métropoles comme Toulouse (plus de 457 000 habitants), détaille encore l’élu.

Un des objectifs du dispositif est justement de mettre en valeur les initiatives des plus modestes communes. Parmi les 607, 252 ont ainsi moins de 10 000 habitants et 220 entre 10 000 et 30 000 habitants.

Au-delà de l’effet dopant de l’obtention ou du renouvellement d’un label, “il s’agit aussi pour les candidats d’entrer dans un réseau d’échanges de bonnes pratiques, souligne Nathalie Bonnefoy, chargée de mission du CNVAS, avec des rencontres territoriales et des webinaires avec nos partenaires institutionnels, fédéraux, associatifs et du monde de l’entreprise”.

De 1 à 4 « lauriers »

Parmi les nouveaux venus, L’Isle-sur-le-Doubs (3000 habitants), entre Besançon et Belfort, met en valeur, outre un investissement de près de 350 000 euros dans la construction d’équipements, sa politique en direction des primaires et le développement des mobilités douces et du tourisme, notamment autour de l’EuroVélo 6.

La municipalité de Hazebrouck (22 000 habitants), dans les Hauts-de-France, a mené un diagnostic sportif pendant un an, fédéré ses clubs dans l’élaboration d’un plan d’investissement sur dix ans, en particulier pour réhabiliter trois complexes sportifs (15 millions d’euros) et favoriser la professionnalisation de jeunes dans des clubs.

Les deux villes ont obtenu, pour trois ans, un label avec un laurier. Le label en compte quatre (2) et l’idée, selon Nathalie Bonnefoy, “est d’inscrire les labellisées dans un processus de progression, après le premier audit que permet chaque candidature”.

Ainsi, Romans-sur-Isère (33 000 habitants), dans la Drôme, a grimpé d’une catégorie en renouvelant son label en 2022, de 2 à 3 lauriers avec, notamment, la création d’écoles d’inclusion, couplant sport et parcours vers l’emploi dans le cadre de la politique de la ville, en soutenant aussi des actions en direction des sportives et des parasportifs ; en investissant aussi 841 000 euros en 2021 dans 37 associations sportives sur 85… Tout en s’appuyant sur son autre label, Terre de Jeux Paris 2024. La ville drômoise compte quatre centres de préparation aux Jeux pour l’accueil du volley-ball, de l’aviron, du judo et du rugby à sept.

