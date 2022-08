Le gouvernement reviendra-t-il sur la réforme de 1607 heures ?

Temps de travail

Publié le 25/08/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : Tout comme dans les autres versants de la fonction publique et dans le secteur privé, le temps de travail est fixé, dans la fonction publique territoriale, à 35 heures par semaine et à 1607 heures par an.

Par dérogation, les collectivités territoriales et les établissements en relevant ont eu la possibilité de maintenir des régimes de travail plus favorables aux agents (c’est-à-dire inférieurs à la durée légale), à la double condition qu’ils aient été mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et que cette dérogation ait été matérialisée par une décision expresse de l’organe délibérant prise après avis du comité technique.

L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a mis fin à ces situations dérogatoires permettant ainsi d’assurer une équité de traitement entre les agents publics et d’adapter le cycle de travail aux besoins des usagers afin d’améliorer l’efficacité et la qualité du service rendu.

Le Gouvernement a retenu un calendrier de mise en œuvre permettant de laisser aux exécutifs locaux concernés le temps nécessaire pour mener à bien un dialogue social indispensable avec les organisations syndicales et élaborer avec elles de nouveaux cycles de travail conformes à la durée annuelle de 1 607 heures. Les collectivités et établissements publics concernés disposaient ainsi d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents, l’entrée en vigueur de l’abrogation des régimes dérogatoires de travail plus favorables entrant en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.

S’agissant du bloc communal, les communes et les établissements publics en relevant disposaient donc de plus de deux années à compter de la promulgation de la loi pour engager des négociations avec les organisations syndicales et se conformer aux nouvelles dispositions. Ce processus a été engagé par la plupart des collectivités concernées et est, pour une grande majorité d’entre elles, achevé ou en voie de l’être.

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la bonne mise en œuvre de cette mesure assurant l’harmonisation de la durée légale de travail au sein de la fonction publique territoriale et n’entend pas revenir sur cette disposition garante d’une égalité de traitement entre agents publics des trois fonctions publiques.