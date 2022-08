Mobilisation contre la pénurie de conducteurs de bus scolaires

Régions et opérateurs de transports s'activent pour garantir le transport scolaire des élèves à la rentrée. De son côté, le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un plan d'actions transports scolaires pour résoudre les difficultés structurelles de recrutement de conducteurs de bus.

Le ministre délégué chargé des Transports, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse ainsi que le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion ont rencontré jeudi 24 août les fédérations professionnelles du secteur du transport de voyageurs, ainsi que des représentants de Régions de France et du groupement des autorités responsables de transport pour faire un point d’étape sur les difficultés de recrutement de conducteurs dans les transports scolaires.



Depuis ce printemps, collectivités et prestataires alertent sur les difficultés croissantes de recrutement. A l’heure actuelle, Régions de France décompte entre 3 500 à 4 000 conducteurs manquants pour cette rentrée scolaire.

L’institution confirme une situation tendue, « mais on sait que ...