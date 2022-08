Retraites

Retraites : les complémentaires de la fonction publique abandonnent pétrole et charbon

Publié le 24/08/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Fotolia acinquantadue

L'Ircantec et l'Erafp, qui versent les complémentaires retraite des contractuels, élus et fonctionnaires se sont engagées dans des politiques d'investissement socialement responsable. L'Ircantec a désinvesti de TotalEnergies et onze autres entreprises dont les stratégies étaient jugées incompatibles avec les accords de Paris.

