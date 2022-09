« Il nous faut parvenir à des relations fécondes et apaisées avec les syndicats »

[Interview] Association nationale des DRH des territoires

Publié le 13/09/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les 15 et 16 septembre se tient le colloque « 2022, l’odyssée du dialogue social » de l'association nationale des DRH des territoires. Son président, Patrick Coroyer revient sur les enjeux et éléments nécessaires à la "rénovation du dialogue social" prévue par la réforme de la fonction publique.

En cette rentrée, quel est le moral des DRH des collectivités ?

Après deux années très impactées par le covid, la suite des élections locales et, aujourd’hui, l’augmentation du point d’indice et l’évolution massive de la masse salariale…Il faut le reconnaître, les DRH sont sous tension. Ils disent être au maximum de ce qu’ils peuvent faire, ils sont en surcharge de travail avec tous ces textes qui continuent de tomber et qui ne laissent que des délais de mise en œuvre très courts.

Cette situation a-t-elle un impact sur le recrutement des DRH eux-mêmes ?

Énormément de collectivités ont recruté ces derniers temps. Le turn over des DRH est rapide et s'est accéléré. Les élections locales sont une cause courante.