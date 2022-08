Eléments techniques attendus par la réglementation sur la sécurité des ouvrages hydrauliques

Risque

Publié le 23/08/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un arrêté du 8 août précise les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés. Plus précisément, il a pour objet de :

Cet arrêté est entré en vigueur au lendemain de sa publication, donc le 14 août.

Toutefois, de manière transitoire, pour les barrages, conduites forcées, systèmes d’endiguement et aménagements hydrauliques déjà autorisés ou concédés au jour de la publication de cet arrêté ainsi que pour ceux de ces ouvrages en cours de réalisation ou de modification dont la demande d’autorisation administrative (autorisation environnementale prévue par le code de l’environnement ou autorisation de travaux prévue au titre du livre V du code de l’énergie) a été déposée au plus tard à cette même date, les dispositions des articles 2 à 5 sont applicables à compter du 1er juillet 2024 et celles des articles 6 à 12 à compter du 1er janvier 2023.

