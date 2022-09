Comment, à Grenoble, une convention citoyenne a aidé à gérer la crise sanitaire

Démocratie participative

Pendant la crise sanitaire, les décisions ont été très verticales semblant parfois déconnectées des gens, et ne tenant pas toujours compte des difficultés de terrain. Pour ajuster ses actions, la cellule de coordination « Covid-19 » de Grenoble, composée d’élus et d’agents, a mis sur pied une convention citoyenne. De novembre 2020 à avril 2021, une vingtaine d’habitants, différents d’une séance à l’autre, à partir d’un panel de 260 personnes, se sont réunis un matin par mois.

Chiffres-clés Distinction : Prix de la participation « mention spéciale » aux Trophées de la participation en 2021, décerné par Décider ensemble et « La Gazette ». Financement : 26 713 euros TTC pour les prestations. 90 propositions ont été retenues dans le bilan « retour d’expérience » disponible sur le site de la ville. La mission « démocratie locale » y restitue l’ensemble des avis, recommandations, remontées d’information formulées par la convention citoyenne « Covid-19 », ainsi que les réponses apportées par les services.

Contact : Diego Fernández Varas, directeur de mission « démocratie locale », diego.fernandezvaras@grenoble.fr

« Impliquer les citoyens dans la gestion de la crise était un pari un peu fou ! Le concept même de crise étant quelque peu antinomique avec la participation ! » lance Diego ­Fernández ­Varas, directeur de la mission « démocratie locale ». Il a pourtant été relevé, à entendre ­Annabelle ­Bretton et ­Pierre-André ­Juven, membres de la cellule de coordination « Covid-19 », qui ont chapeauté la mise en œuvre de la convention citoyenne.

« On a pu échanger avec des usagers qui vivaient au quotidien les restrictions liées cette crise sanitaire et recueillir leurs expertises », retient ­Annabelle ­Bretton, adjointe chargée de la démocratie ouverte. « Les habitants nous ont fait remonter des problématiques, qui rejoignaient en grande partie celles que l’on identifiait, confortant ainsi nos intuitions et nos choix », renchérit ­Pierre-André ­Juven, adjoint chargé de l’urbanisme et de la santé.

La convention citoyenne a aussi aidé à rendre certaines mesures encore plus efficientes, ­soulignent les élus. L’instance peut se targuer d’avoir été à l’initiative du débat contradictoire sur la vaccination qu’elle a coorganisée avec la ville.

Aussi positive soit-elle, l’expérience n’en a pas moins réclamé un surcroît d’énergie pour les services et les élus dans un moment où ils étaient bien occupés. Ayant testé à plusieurs reprises les jurys citoyens, Grenoble ne s’aventurait pas dans l’inconnu. « On s’est appuyé sur le cahier des charges de nos ateliers de projet. En un mois, la convention était sur pied , indique ­Diego ­Fernández ­Varas.

Neutralité des débats

Comme lors de ses précédents jurys citoyens, la ville a fait appel à une animatrice extérieure pour garantir la neutralité des débats. En sus, elle s’est adjoint les services de deux sociologues qui ont apporté un regard externe.

Contrainte de jauge oblige, le parti pris a été de renouveler à chaque séance le comité de 20 personnes, mixant habitants et acteurs associatifs, à partir d’un vivier constitué de 210 habitants tirés au sort représentatifs du territoire et de 50 bénévoles associatifs issus de 12 domaines différents. Certains participants auraient préféré travailler dans la durée. « Ce renouvellement n’a pas été gênant, estime ­Pierre-André ­Juven, car les sujets n’étaient jamais les mêmes et nous avons pu recueillir l’avis de tous. »

Vaccination, santé mentale, lutte contre la précarité, organisation pour les fêtes de fin d’année, mesures de restrictions sanitaires, festivités de l’été… autant de thèmes qui ont été abordés.

Mais qu’attendre des habitants en trois heures et demie d’échanges ? La cellule a d’abord tâtonné. Lors des deux premiers samedis, une partie de la séance a été ­consacrée à recueillir l’avis du comité sur des mesures que la ville s’apprêtait à mettre en œuvre. « C’était trop ambitieux et les participants avaient l’impression d’avoir peu d’emprise », note Diego ­Fernández ­Varas. Dès la troisième séance, cette partie a été supprimée, les sujets ont été plus ciblés et prospectifs. A la suite des requêtes des participants, les élus ont pris davantage de temps en préambule de chaque comité pour expliquer les tenants et aboutissants de la convention citoyenne. Ils sont aussi revenus en fin de séance écouter la synthèse de conclusion. « C’est ce que l’on appelle le don contre don, observe ­Laurence ­Creton-Cazenave, sociologue. Les gens offraient du temps et de l’intelligence, en échange, ils réclamaient de l’information et de l’attention. »

Dispositif plébiscité

Les habitants tirés au sort ont largement plébiscité le dispositif. La participation a oscillé entre 58 à 78 %. Sur les 22 à 24 personnes convoquées à chaque séance, entre 15 à 18 étaient présentes. La transparence des travaux a été appréciée. Rédigés par le service « démocratie locale », les comptes rendus étaient relus et amendés par les habitants.

Le service leur adressait, dans le mois, une note d’informations sur l’avancement des propositions, leur expliquant pourquoi elles n’étaient pas retenues. « On a fait le tour des services pendant des mois, s’exclame Diego ­Fernández Varas. C’était l’occasion de vérifier qu’il y avait un retour opérationnel de la demande des habitants, car les agents avaient la tête dans le ­guidon. »

« Les actions de terrain ont pu être affinées grâce à l’éclairage des comités citoyens » « La crise du Covid-19 a été un événement extrêmement brutal et les premières décisions autour du premier confinement n’ont pas permis d’avoir une discussion citoyenne préalable, expose Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique « Covid-19 ». Cela ne pouvait pas durer en raison des contraintes et des conséquences pour les habitants. Dès mai 2020, notre comité scientifique a rappelé au gouvernement l’importance d’associer les citoyens à travers un comité de ­liaison citoyen national. Il n’a pas vu le jour. Je le regrette. La bonne surprise est qu’à partir de septembre 2020 ont émergé des comités citoyens au niveau de quelques territoires, ainsi que des initiatives très nombreuses dans les Ehpad. On ne peut que s’en réjouir car c’est finalement à ce niveau que les ­habitants ont pu apporter leur éclairage pour affiner des actions de terrain. »