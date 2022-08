Zoom sur l’insertion professionnelle des urbanistes, ces spécialistes de la ville

Urbaniste territorial

Publié le 30/08/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : A la une emploi, Actu Emploi, France, Métiers, Toute l'actu RH

L’insertion professionnelle des urbanistes territoriaux est passée au crible d’une étude qui révèle davantage de contrats courts et une évolution sensible des compétences.

Chiffres-clés Cadre d’emplois : attaché territorial. Catégorie : A. Formation : master en urbanisme et aménagement.

La cinquième édition de l’enquête sur l’insertion professionnelle des jeunes urbanistes (1) consacre toujours les collectivités comme un employeur important. Mais avec une nuance. Au niveau local, les jeunes urbanistes exercent de fait principalement dans les communes (39 %) et les intercommunalités (45 %).

L’impact de la loi « Notre » de 2015 et des transferts de compétence se fait donc toujours sentir dans cette répartition. La part des emplois dans les communes a aussi connu une forte hausse, puisqu’elle progresse de 28 % à 39 %, au détriment des embauches dans des syndicats mixtes et autres groupements de collectivités, qui passent de 14 % à 7 %. En revanche, c’est le rapport entre les deux employeurs principaux des urbanistes qui s’inverse.

Cabinets de conseil

Pour la première fois, contrairement aux précédentes enquêtes, les cabinets d’études passent devant les collectivités comme employeurs. Si celles-ci emploient 27,2 % des urbanistes, les cabinets prennent la tête avec 29,4 %. Un constat qui fait écho au débat sur le recours aux cabinets de conseil récemment soulevé s’agissant de la fonction publique.

Sur le front des contrats et des statuts, des évolutions se font aussi jour. Dans cette cinquième enquête, la majorité des jeunes urbanistes a basculé avec 48 % de CDI (contre 39,4 % dans la précédente enquête) et 43 % de CDD (contre 52,5 %). Mais la durée des CDD, évoluant de deux à trois ans, passe de 21 % à 35 %. Et ce sont bien les collectivités qui recourent davantage aux contrats courts puisque, parmi les urbanistes qui y travaillent, 85 % sont en CDD !

Moins de titularisations

« Nous pensons que cette hausse est liée à la part grandissante des stages et des contrats en alternance dans les collectivités. Toutes les missions de type “Petites Villes de demain” ou “Action cœur de ville” sont généralement des CDD de trois ans. Elles témoignent de l’importance croissante de la période qui accompagne la professionnalisation des urbanistes », explique Hugo ­Réveillac, président du Collectif national des jeunes urbanistes (CNJU).

De fait, l’insertion dans la fonction publique locale se fait aussi par le concours d’attaché territorial, dont le collectif met en avant l’inadaptation. « Nous sommes actuellement en dialogue avec le ministère de la Cohésion des territoires pour obtenir un cadre d’emplois dédié aux urbanistes qui pourrait par exemple se traduire par un concours sur titre. »

Enfin, sur la question des compétences, l’enquête fait une dernière nuance. Formés au diagnostic de territoire, les domaines d’activités principaux des jeunes urbanistes diplômés sont l’analyse et la prospective territoriale. Puis viennent la coordination et le pilotage de projets urbains. Or, pour la première fois, la fonction de conduite de projets est passée devant celle d’analyse ­territoriale.