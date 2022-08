Discipline

Dénigrer les plats de la cantine est une faute pour un agent !

Les agissement d'un agent qui photographie un plat à la cantine en l’accompagnant de commentaires désobligeants et qui par ailleurs a manqué à plusieurs reprises à son devoir d’obéissance et de réserve et adopté un comportement agressif et violent justifient qu'il soit révoqué. Tel est le sens d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet.