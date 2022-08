Football amateur : 200 terrains de proximité et 400 emplois à venir

Equipements

Publié le 23/08/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

D’ici 2024, au moins 200 terrains de futsal extérieur et de Foot5 devraient voir le jour en France, sous l’impulsion du plan national des 5 000 équipements de proximité. La Fédération française de football (FFF) y associe la formation de 400 encadrants en charge de la gestion et de l’animation. Explications.

La Fédération française de football (FFF) muscle son jeu en matière de terrains de proximité. Dans le cadre du plan national des 5 000 équipements et à la faveur d’une convention signée avec l’Agence nationale du Sport (ANS), au moins 200 nouveaux terrains devraient ainsi être créés, au cours des deux années à venir, sous l’impulsion de porteurs de projets tels que des collectivités ou des clubs bien sûr.

Il s’agit non pas de grandes aires de jeu, mais des petites surfaces pour pratiquer du futsal extérieur ou du Foot5, appelé aussi Five. « Le premier vise principalement les quartiers populaires de la politique de la ville et le second, les territoires ruraux », souligne Vincent Nolorgues, président de la Ligue du football amateur (LFA), une instance chargée de gérer, au sein de la FFF ...