Un guide pour développer le télétravail dans les territoires

Conditions de télétravail, mobilités, logement, tiers-lieux, aspect juridique : un guide pratique passe en revue les aspects à prendre en compte lorsqu'une collectivité veut encourager le télétravail sur son territoire.

Comment les territoires ruraux et périurbains peuvent-ils accueillir au mieux les néotravailleurs et les éventuels candidats à l’exode urbain en matière de télétravail ?

Un « guide pratique des pistes pour accompagner le développement du télétravail dans les territoires », publié cet été et réalisé par l’ ANPP territoires de projet, avec le soutien de l’ ANCT , en partenariat avec de nombreux acteurs de référence (1) propose justement des pistes concrètes aux collectivités. Ce livrable a été réalisé dans le cadre du programmer OPTER télétravail (pour opportunité pour les territoires ruraux, porté par l’ANPP territoires de projet).

Réseaux et usages

La pratique du télétravail abordée dans ce document de travail, si elle s’est considérablement développée depuis la crise sanitaire, s’inscrit plus largement dans le contexte de l’Agenda rural et en particulier de la mesure 129 : « négocier une charte d’engagement entre l’Etat, les grandes entreprises, les partenaires sociaux et les régions pour le développement du télétravail et le coworking dans les territoires ruraux, l’emploi et la formation professionnelle ». D’ailleurs, avant la crise sanitaire, nombre d’initiatives avaient déjà été mises en place pour l’encourager : développement du coworking, de tiers lieux, expérimentation du télétravail dans les collectivités, etc.

Le télétravail est désormais perçu par 85% des adhérents de l’ANPP sondés comme une « opportunité » pour les territoires ruraux, qui en font d’ailleurs un argument de poids dans leur marketing territorial, mais « comme toute innovation, il se heurte à un décalage entre l’équipement fourni et l’usage qui est fait de cette innovation par les bénéficiaires ».

Si le déploiement de la fibre dans les territoires est aujourd’hui massivement poursuivi pour être achevé d’ici 2025, la question des usages est désormais au premier plan de la transition numérique : « Les témoignages ont été nombreux dans cette transition numérique concernant l’absence de formations aux outils informatiques dans des environnements où le haut-débit s’était installé, laissant de nombreux agents dans les collectivités, les mairies, en situation de tensions pour n’avoir pas développé les bonnes compétences dès la mise en place de ces moyens nouveaux de communication », relève ainsi le géographe Laurent Lelli dans sa préface.

Rééquilibrage territorial

Pourtant, le télétravail peut amener à un plus juste rééquilibrage territorial : « Pierre-Yves Appert, directeur adjoint à la DGITM , affirme qu’à partir de 3 jours de télétravail par semaine, l’actif urbain peut être tenté de déménager dans un espace rural pour bénéficier d’un cadre de vie plus agréable, à condition de pouvoir rejoindre son poste de travail en ville de temps en temps. L’augmentation importante de la pratique du télétravail pourrait donc contribuer au rééquilibrage de la répartition des actifs sur le territoire français, au moins pour les territoires ruraux accessibles depuis un centre urbain », indique le guide.

Approche transversale

Si le moyen privilégié par les collectivités s’est traduit jusqu’ici par la création de tiers-lieux, le guide rappelle que ces lieux doivent impérativement faire l’objet d’actions de communication et d’animation, sous peine de manquer leur cible : « la majorité des territoires pourvus de tiers-lieux souligne en effet une occupation faible ou moyenne de ces espaces ».

Une réelle approche transversale est donc nécessaire lorsqu’on veut s’attaquer à cet enjeu, puisque les risques à prendre en compte le sont aussi : risque d’étalement urbain, augmentation des prix immobiliers, résidentialisation de l’économie, etc.

Projet de territoire

Dans le détail, le guide propose de s’auto-évaluer via un questionnaire puis de piocher dans 8 fiches enjeux organisées autour de 8 thématiques : conditions de télétravail, numérique, tiers-lieux, marketing territorial, mobilités, habitat, financement, cadre juridique. Autant de pistes concrètes pour initier ou approfondir le développement du télétravail et l’accueil des télétravailleurs actuels et à venir.

Il est, dans tous les cas, vivement conseillé d’intégrer le télétravail dans les projets de territoire, que ce soit sur le volet environnemental ou économique : réduction des déplacements et des émissions de gaz à effet de serre, attractivité pour les actifs et les entreprises… A l’instar du PETR du Briançonnais des Ecrins et du guillestrois et du Queyras ou de celui de Bruche-Mossig. Dans le premier cas, « 2 des 3 communautés de commune ainsi que le PETR ont instauré le télétravail à hauteur de 12 jours maximum par mois et par salarié », et dans le second, la prise en compte du télétravail dans le PETR permet de chaîner le déploiement d’une ZFE à Strasbourg avec la sensibilisation des employeurs et la mise en place d’espaces de coworking afin d’offrir des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle.

