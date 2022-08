Accueil

Les dépenses des collectivités passées au scanner

Publié le 24/08/2022 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Social, éducation, logement, environnement… Quelles politiques publiques financent concrètement les collectivités ? Le dernier rapport de l’observatoire des finances et de la gestion locales (OFGL) ainsi qu'une note de François Ecalle, l'ancien rapporteur général du rapport de la Cour des comptes et fondateur du site Fipeco, proposent quelques éléments de réponses en pleine négociation entre le gouvernement et les associations d'élus sur le redressement des comptes publics.

