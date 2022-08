Taxe d’aménagement : une ordonnance modifie les dates de délibérations

Règlementation

Publié le 23/08/2022 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actu juridique, Analyses finances, France, Textes officiels finances

Alors que l’article 109 de la loi de finances pour 2022 a rendu obligatoire le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement entre communes et EPCI en fonction des charges d’équipement public assumées par chacune des collectivités, une ordonnance du 14 juin 2022 est venue, entre autre, modifier les dates de délibérations devant être respectées en matière de taxe d’aménagement.

L’article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 avait opéré une réforme globale et attendue de la fiscalité perçue sur les opérations d’urbanisme. Cette réforme avait eu pour objectif de rassembler un maximum de taxes d’urbanisme au sein d’une seule taxe d’aménagement, afin de simplifier et rationaliser l’imposition acquittée par le titulaire d’une autorisation de construire.

L’article 89 de la Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, avait lui inséré une disposition au sein de l’article L. 331-2 du Code de l’Urbanisme, selon laquelle lorsqu’une commune perçoit la « taxe d’aménagement » soit de plein droit soit sur option par délibération, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversée à l’EPCI ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI ou du groupement de collectivités.

Réforme de 2021

Depuis les règles n’avaient pas ou que très peu évoluées. Jusqu’à la loi de finances pour 2021 en tous les cas. En effet, depuis 2021, de nouveaux textes sont venus compléter et réformer la taxe d’aménagement :

L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui est venu modifier, les modalités de gestion de la taxe d’aménagement (transfert de la gestion de la taxe d’aménagement de la DDT – direction départementale des territoires – vers la direction générale des finances publiques – DGFIP), décaler la date d’exigibilité de cette dernière (exigibilité de la taxe d’aménagement à la date d’achèvement des opérations imposables), et supprimer le versement pour sous-densité, le texte habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour, d’ici à 2022 (dans les 18 mois de la loi de finances 2021), définir le cadre normatif du transfert des taxes d’urbanisme sur la base des principes fixés par ledit article ;

Le décret n°2021-1452 du 04 novembre 2021 pris en application également de l’article 155 de la loi de finances initiale pour 2021, portant sur la sectorisation des taux de taxe d’aménagement ;

L’article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 qui rend obligatoire le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement entre communes membres et EPCI à fiscalité propre compte tenu de la charge des équipements publics assumés par chacune des collectivités concernées, et ce sur la base de délibérations concordantes entre communes et EPCI visant à fixer lesdites modalités de reversement ;

L’ordonnance du 14 juin 2022 (NOR : ECOE2206797R) prise en application, à la fois de l’article 109 de la loi de finances pour 2022 susvisé, mais également de l’article 155 de la loi de finances pour 2021, relative au transfert à la DGFIP de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive. Ladite ordonnance modifie, par ailleurs, la codification des articles afférents à la taxe d’aménagement (la TA sera à compter du 1er janvier 2023 codifiée au sein du code général des impôts en lieu et place du code de l’urbanisme afin de tirer les conséquences de la gestion de la taxe d’aménagement par la DGFIP désormais) mais également les dates de délibérations qui lui sont attachées.

Une ordonnance du 14 juin 2022 qu’il ne s’agit donc pas d’ignorer en ce retour de congés !

Transfert à la DGFIP de la gestion de la TA … mais pas seulement

Tout d’abord, l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 prévoyant le transfert à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, modifie en conséquence la codification afférente à la taxe d’aménagement à compter du 1er janvier 2023, les articles L. 331-5 à L. 331-16 étant à cette date-là abrogés, tout comme les articles L. 331-18 à L. 331-34 du code de l’urbanisme. Seuls subsistent les articles L.331-1, L331-2 (part communale et intercommunale de la TA), L331-3 (part départementale de la TA), L.331-4 (part région Ile-de-France de la TA) et L.331-17 (répartition de la part départementale de la TA) du code de l’urbanisme.

L’ordonnance susvisée crée ou complète, par ailleurs, à compter du 1er janvier 2023, plusieurs articles au sein du code général des impôts dont l’article 1635 quater A et l’article 1379-0 bis déterminant les collectivités du bloc local habilitées à percevoir la taxe d’Aménagement (règles inchangées).

Alors que ce changement de gestion et de codification de la taxe d’aménagement est l’objet principal (avec les modifications de dates de délibérations évoquées ci-après) de ladite ordonnance, quelques changements non dénués d’intérêt, ont été également intégrés au texte.

A titre d’exemple, si l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, qui abroge en son article 8 l’article L.331-6 du code de l’urbanisme, reprend dans son article 1er – à quelques termes près – l’identification des faits générateurs de la taxe d’aménagement tels que prévus en 2022 (article 1 Sous-section 4 de l’ordonnance du 14 juin 2022), elle complète également ces éléments en explicitant la date d’exigibilité de la T.A. qui, à compter de 2023, sera :

Soit la date d’achèvement des opérations imposables. Cette date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code ;

Soit la date du procès-verbal constatant l’achèvement.

Encaissement retardé

Ces compléments apportés par l’ordonnance du 14 juin 2022 en application de l’article 155 de la loi de finances pour 2021, sont non seulement d’importance pour les redevables de la taxe mais retarde également son encaissement pour les collectivités bénéficiaires.

Autre changement, si les taux de taxe d’aménagement restent inchangés, l’ordonnance du 14 juin 2022 précise néanmoins (Art. 1635 quater O. du CGI à compter du 1er janvier 2023) que « pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, si le projet de construction ou d’aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles 1635 quater L et 1635 quater N du présent code, il est fait application du taux le moins élevé », disposition qui n’existait pas jusqu’ici.

Et les cas d’exonération de la taxe d’aménagement ne sont pas épargnés. Ainsi, les articles 110 et 111 de la loi de finances 2022, et l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, recodifient au sein du code général des impôts (CGI) les cas d’exonération (article 1635 quater D et article 1635 quater E du CGI à compter du 1er janvier 2023) et les complètent des trois cas suivants :

Exonération de la taxe d’aménagement en cas de reconstruction à l’identique et/ou après un sinistre.

Exonération de la taxe d’aménagement aux cas de reconstruction de locaux sinistrés comprenant, à surface égale, des aménagements rendus nécessaires par de nouvelles règles d’urbanisme en vigueur.

Exonération de la taxe d’aménagement aux serres de jardin non agricoles de surface inférieure à 20 mètres carrés.

Enfin, l’ordonnance du 14 juin 2022, actualise les valeurs de base appliquées à l’assiette de la taxe d’aménagement, pour la période à venir, valeurs fixées forfaitairement à 820 € pour les communes situées hors de la région d’Ile-de-France et à 929 € pour les communes situées dans la région d’Ile-de-France.

Les dates de délibération afférentes à la TA modifiées dès 2022

Mais là où la vigilance des techniciens des collectivités locales est la plus requise, sont les datent délibérations qui changent également à compter de 2023, et de façon transitoire dès 2022.

En effet, jusqu’en 2022 compris, les délibérations d’institution (ou de renonciation) des différentes parts de la taxe d’aménagement devaient être adoptées avant le 30 novembre d’une année pour une entrée en vigueur au 1er janvier de l’année suivante (date de délibération prévue par l’article L.331-5 du Code de l’Urbanisme abrogé par l’ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 – article 8). Dès lors, elles étaient transmises au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département (ou la région Ile-de-France) au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées et étaient valables pour une période minimum de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

L’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 (article 4) modifie ici :

De façon pérenne, à compter de 2023 pour une application en 2024, les délais de vote de délibération afférentes à la taxe d’aménagement. En effet, à partir du 1er janvier 2023, le II de l’article 1639 A du code général des impôts (CGI) dispose que « par dérogation au I, les délibérations fixant le taux de la taxe d’aménagement conformément à l’article 1635 quater L sont prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l’année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. Avant le 1er mars de chaque année, les services fiscaux communiquent aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d’aménagement les éléments concernant l’année civile précédente nécessaires à l’établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. La taxe d’aménagement décidée à compter de 2023 sera gérée, comme rappelé précédemment, par la Direction Général des Finances Publiques (DGFIP) et fera l’objet de la part de l’État d’un « prélèvement de 3% sur le montant de la taxe au titre des frais d’assiette et de recouvrement (article 1647 du CGI à compter du 1er janvier 2023).

De façon transitoire en 2022 pour une application en 2023, l’article 12 de l’ordonnance susvisée du 14 juin 2022 prévoit que « par dérogation au II de l’article 1639 A et au VI de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues aux articles 1635 quater A et suivants du même codes applicables à la taxe d’aménagement due à compter de 2023 peuvent être prises jusqu’au 1er octobre 2022 » … l’article 13 de l’ordonnance précisant que « I. – Les délibérations instituant la taxe d’aménagement ou s’opposant à son institution demeurent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts et sous réserve du III de l’article 1635 quater A du même code » (nouvelle rédaction du code entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2023 ).

Une échéance 2022 à ne pas louper donc pour les collectivités qui souhaiteraient délibérer sur la taxe d’aménagement d’autant que sont concernés aussi bien les taux que les délibérations concordantes nécessaires aux reversements de Taxe d’Aménagement (et conventions afférentes) visées récemment par l’article 109 de la loi de finances pour 2022.