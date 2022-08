Evénements autour du livre : une nouvelle aide pour mieux mailler le territoire

Politiques culturelles

Publié le 23/08/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Le Centre national du livre (CNL) expérimente un nouveau dispositif de soutien aux événements grand public autour du livre. Cette aide vise les événements plus modestes par leur taille, mais ambitieux par leur ancrage territorial.

Jusqu’à présent le Centre national du livre (CNL), opérateur de l’Etat dans le secteur du livre, soutenait les organisateurs de salons du livre et autres festivals littéraires à travers deux types de dispositifs :

l’aide à la réalisation de manifestations littéraires ;

l’aide aux manifestations relevant d’une manifestation nationale organisée par le CNL lui-même.

Désormais l’établissement public propose un troisième type d’intervention, dite « aide tremplin », destinée aux événements « de plus petite taille mais affichant des objectifs innovants en matière de proposition artistique et littéraire, de travail avec les publics, et permettant d’améliorer le maillage territorial, mériteraient d’être soutenues. ». Parmi la dizaine de critères fixés par l’établissement public figure le soutien ...

