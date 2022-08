A La Souterraine, comment l’Etat et les collectivités se concertent pour sauver l’emploi

Publié le 23/08/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : Régions

Fortement ébranlée par la fermeture de l’entreprise GM&S il y a cinq ans, la commune de La Souterraine dans la Creuse s’apprête à accueillir un nouvel industriel. Une implantation qui doit beaucoup à l’action prompte et concertée des collectivités territoriales et des services de l’État.

« Le bonheur, c’est simple comme un coup de fil », scandait une publicité il y a quelques années. A La Souterraine, c’est aussi par un appel téléphonique qu’une nouvelle étape du développement économique de la commune creusoise (sévèrement déstabilisé en 2017 par la mise en liquidation de l’entreprise GM&S, spécialisée dans l’emboutissage et l’assemblage de pièces pour l’industrie automobile, puis par l’annonce en 2021 de la fermeture d’un site de production de la marque de vêtements De Fursac) a commencé à s’écrire.

A l’été 2021, le patron du groupe de maroquinerie Rioland démarche la communauté de communes du pays sostranien dans l’éventualité d’y implanter un nouveau site de production. Mis en concurrence avec d’autres collectivités, les acteurs de cette intercommunalité de 10 600 habitants qui se connaissent très bien se mettent rapidement en ordre de marche.

La force de La Souterraine est en effet de compter une sous-préfète à la relance et un CADET (contrat néo-aquitaine de développement de l’emploi sur le territoire), un dispositif expérimental d’ingénierie territoriale porté par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. « Dans ce cadre, huit territoires en mutation économique, dont La Souterraine, disposent d’un ingénieur territorial installé sur place. Notre rôle est très majoritairement de contribuer au développement économique endogène, mais aussi d’accompagner les demandes de nouvelles implantations, en centralisant tous les services du conseil régional », explique Aurélien Durand, chef de projet CADET à La Souterraine.

Orchestrés par l’Agence de développement et d’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine, État, région et intercommunalité ont présenté dès début octobre un dossier qui a emporté l’adhésion de l’industriel. Une réponse rapide et d’une même voix, qui a convaincu l’industriel.

L’Emploi à l’Etat, l’immobilier à l’interco

Le volet recrutement est piloté par les services de l’État, en partenariat avec Pole emploi et les missions locales, qui ont déjà lancé les premiers recrutements. Quatre à cinq sessions par an devraient se tenir, permettant à l’entreprise de s’adapter à une montée en charge progressive de son activité.

En complément, des actions de formation sont prises en charge par un dispositif de la région pour soutenir les Actions de formation en situation de travail (AFEST). « En termes d’investissement matériel, le conseil régional est en cours d’analyse des aides qui vont pouvoir être apportées », complète Aurélien Durand.

La communauté de communes s’est elle saisie de la problématique immobilière en proposant à Rioland de louer les locaux de l’ancien site de De Fursac. L’acquisition et la restructuration du site représente pour l’intercommunalité un investissement de 5 millions d’euros, financés à hauteur de 80 % par des aides de l’État et de la région. « En visitant le site, Rioland a choisi d’y implanter une activité logistique qui n’était initialement pas prévue. Soit une centaine d’emplois supplémentaires », se félicite Clément Magnaval, chef de projet économique à la communauté de communes.

A terme, l’entreprise Rioland devrait compter 250 salariés dans la production, 30 dans la réception des cuirs et 60 à 70 dans la découpe. « L’étape d’après sera de travailler à faciliter la mobilité des salariés (avec la région), leur accès au logement. Nous travaillons déjà avec la DRH de l’entreprise sur une crèche interentreprise », conclut Clément Magnaval.