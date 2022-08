Social : ce qu’il ne fallait pas manquer cet été

Rentrée 2022

Publié le 23/08/2022 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la une, A la Une santé social, Actu Santé Social, France

Pouvoir d'achat, recrutement en crèches, jeunes majeurs de l'ASE... Les sujets sociaux ont été nombreux cet été. Retour en arrière pour ne rien louper d'important.

Le paquet législatif « pouvoir d’achat » adopté

La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la loi de finances rectificative pour 2022 ont toutes les deux été adoptées par le Parlement durant l’été. La première a validé la revalorisation des prestations sociales, notamment du RSA, de 4%.

Le budget rectificatif intègre, lui, des compensations pour la hausse du RSA pour les départements et pour la revalorisation de la valeur du point d’indice des fonctionnaires à hauteur de 3,5% pour l’ensemble des collectivités.

Ecoles de formation en travail social cherchent étudiants désespérément

Alors que le secteur social a d’énormes difficultés à trouver du personnel qualifié, l’année 2022 est marquée par une forte baisse du nombre de candidats dans les écoles qui forment à ces métiers. Par rapport à 2020, les vœux confirmés sur Parcoursup ont baissé, selon le ministère de l’enseignement supérieur, de 38% pour la formation d’éducateur spécialisé, de 40% pour celle d’éducateur de jeunes enfants, de 32% pour celle d’assistant de service social, et jusqu’à 79% pour le diplôme moins connu d’éducateur technique spécialisé.

Recrutement en crèches : les non-diplômes autorisés

La pénurie ne se fait pas sentir que dans les écoles ; tout le secteur social est touché par un manque de personnel qui ne cesse de s’aggraver. Pour y faire face dans les crèches, un arrêté vient de paraître pour permettre le recrutement des personnes sans les qualifications normalement requises, à partir du 1er septembre.

Cela n’est possible qu’en cas de pénurie, qui doit être justifiée par l’établissement. La personne sans qualification doit également être accompagnée et formée. Une précaution insuffisante pour de nombreux professionnels du secteur qui craignent que les conditions d’accueil des enfants ne se détériorent.

Covid : vaccination obligatoire pour les agents

Si la loi du 30 juillet 2022 met fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19, les obligations vaccinales des personnels soignants demeurent. Le texte prévoit cependant la réintégration, à terme, des personnels non-vaccinés.

Mise en œuvre de la fin des sorties sèches de l’ASE

Quel accompagnement pour les jeunes de 18 à 21 ans qui étaient suivis par l’aide sociale à l’enfance ? La loi de protection des enfants de février 2022 interdit les sorties sèches. Un décret est venu cet été définir les modalités de mise en œuvre du droit à l’accompagnement pour les jeunes majeurs anciennement confiés à l’ASE.

Mise en œuvre des comités et des schémas départementaux des services aux familles

Une circulaire publiée le 29 juillet relative à la mise en œuvre des comités et des schémas départementaux des services aux familles précise le rôle et les missions de cette instance, les modalités de nomination de ses membres et émet des recommandations quant à son fonctionnement.

Les comités départementaux des services aux familles ont vocation à devenir les instances partenariales uniques de pilotage local des politiques publiques en matière de services aux familles.