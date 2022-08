Coopération décentralisée : le bilan à géométrie variable des dispositifs 1%

Action internationale

Publié le 23/08/2022 • Par Pablo Aiquel • dans : France

Les dispositifs 1% visent à renforcer la sécurité juridique des actions menées par les collectivités et leur permettent d'utiliser un budget dédié. Les résultats sont inégaux selon les domaines.

Ils portent le même nom, mais recoupent des réalités très différentes, de par leur ancienneté ou l’accompagnement par des agences de l’Etat dédiées. Comparatif des dispositifs 1 % qui permettent aux collectivités d’utiliser un financement émanant d’un syndicat mixte ou d’une dotation annexe plutôt que du budget général.

01 Eau et assainissement : des acteurs historiques

Il s’agit du dispositif le plus ancien : créé par la loi n° 2005-95 du 9 février 2005, dite « Oudin-­Santini », le 1 % eau et assainissement est celui qui porte le plus de projets et donc de moyens. Et cela s’explique. « Le dispositif a permis aux collectivités d’être sécurisées juridiquement et cofinancées par les agences de l’eau », explique Pierre-Marie Grondin, directeur général du Programme solidarité eau (Ps-eau), un réseau d’acteurs historique dans le domaine, avec trente ans d’expérience en matière de coopération décentralisée. Ces deux dernières années, les engagements s’élèvent à plus de 31 millions d’euros avec 175 collectivités impliquées, dont 80 % ont recours à la loi « Oudin-Santini ». « Cela a mis cinq à six ans pour percoler dans les collectivités. Ensuite, la constitution de fonds dédiés à l’eau au niveau de métropoles, ouverts à d’autres collectivités extérieures, a beaucoup aidé, et le soutien des agences de l’eau a donné de la visibilité et de la confiance. Il aura fallu encore cinq à six ans et les engagements du Forum mondial de l’eau à ­Marseille, en mars 2012, pour que cela avance plus », souligne le ­directeur de Ps-eau.