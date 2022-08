Le nouveau souffle de la coopération décentralisée

Action internationale

Publié le 22/08/2022 • Par Pablo Aiquel • dans : France

Une nouvelle loi inscrit la volonté d'augmenter, par rapport à la législature 2017-2022, les crédits en matière d’aide publique au développement international. Encore faut-il que les élus s’engagent et que les agents des collectivités montent des projets.

« La France reconnaît pleinement le rôle, l’expertise et la plus-value des collectivités territoriales […] impliquées dans la politique de développement solidaire » : la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales inscrit une reconnaissance sans équivoque de la part de l’Etat.

Fort attendue et arrivée tardivement dans le précédent quinquennat, elle vise à booster l’implication de la France dans l’aide publique au développement. En effet, le 24 octobre 1970, les pays riches s’étaient engagés, à l’ONU, à mobiliser 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) en faveur du développement international. Un niveau dont la France est encore loin. Avec 13 milliards d’euros (0,52 % du RNB), elle se situe à la septième place des pays de l’OCDE (*), dont seulement quatre dépassent ­l’objectif ­ (Luxembourg, Norvège, Suède et Allemagne).

Contrôle de l’efficacité

La loi fixe l’objectif de consacrer 0,55 % du RNB en 2022 et confirme la volonté d’atteindre les 0,7 % en 2025. Pour cela, elle prévoit de doubler le montant des dotations aux collectivités constaté en 2017. La reconnaissance du rôle des collectivités et des moyens accrus, c’est bien, un contrôle de l’efficacité de ces aides, c’est mieux. Une commission d’évaluation de l’aide publique au développement a été créée par le décret n° 2022-787 du 6 mai 2022 afin d’évaluer « l’efficacité, l’efficience et l’impact des stratégies, des projets et des programmes d’aide publique au développement ».

Inspirée du modèle britannique, la commission, rattachée à la Cour des comptes, sera composée de deux collèges, l’un formé de quatre parlementaires et l’autre comprenant dix personnalités qualifiées. Il s’agit de concentrer les moyens d’évaluation et d’éviter le regard « en silos » qui prévalait jusqu’ici, avec des points de vue différents selon les ministères.