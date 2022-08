Finances locales 2022 : ce qu’il ne fallait pas louper cet été

RATTRAPAGE

Publié le 19/08/2022 • Par La Rédaction • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Si vous vous étiez exilé tout l'été à la plage ou à la montagne, l'heure est désormais au rattrapage : le Club Finances vous a concocté un petit récapitulatif des actualités qu'il ne fallait pas rater ces deux derniers mois. De quoi attaquer du bon pied une rentrée qui s'annonce, comme de coutume, dense pour les finances locales !

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Rien de tel qu’une petite mise à jour après la pause estivale… Voici un condensé des actualités qui ont marqué les mois de juillet et août, pour être fin prêt pour la rentrée !

Budget rectificatif : la loi est publiée

La loi de finances rectificative pour 2022 est parue au « Journal officiel » du 17 août. Elle contient notamment la compensation pour les départements de la hausse du RSA, la compensation partielle de l’augmentation du point d’indice et des conséquences de l’inflation pour les collectivités les plus en difficulté ainsi que des crédits supplémentaires pour aider les communes submergées par les demandes de passeports et de cartes d’identité.

Budget rectificatif : députés et sénateurs parviennent à un accord