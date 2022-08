Quels sont les départements les plus prisés pour l’achat d’une résidence secondaire ?

Aménagement du territoire

Publié le 19/08/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Le site Se Loger a réalisé une étude sur les départements dans lesquels sont effectuées le plus de recherches pour l'acquisition de résidences secondaires à la campagne. La Dordogne, l'Yonne et le Var composent le trio de tête.

La crise sanitaire a redynamisé en 2021 le marché des résidences secondaires, qui était en perte de vitesse. L’essor du télétaravail, et les désirs de changement de vie des citadins usés par les métropoles, ont redonné de l’attrait aux biens situés dans des départements proches des grandes villes, à tel point que certaines zones rurales commencent à voir leur prix exploser, rendant l’accès au logement de plus en plus complexe pour les habitants locaux. Selon une étude de Se Loger parue en juillet 2022, les prix immobiliers ont progressé, en moyenne, de 8,9 % en 1 an et de 15,5 % en 2 ans dans les secteurs ruraux.

Cependant en mai 2022 les demandes de crédit pour une résidence secondaire étaient en hausse de 17% par rapport à 2019, mais en baisse de 7% sur la période ...