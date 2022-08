Chasseur de subvention : un investissement rentable

Métiers

Publié le 18/08/2022 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, A la Une RH, Actu experts finances, France

La recherche des subventions ressemble à un parcours dans la jungle. Les chasseurs y sont les guides nécessaires, apportant technicité, veille, coordination, sélection, accompagnement des porteurs de projet. Un travail payant.

Ici un chargé de mission recherche de financements publics, partenariats, comme Gautier Bolzonello recruté en mai dernier à la ville de Tourcoing (98 656 hab., Nord) ; là un chef de projet partenariats et financements nationaux et un chargé de mission recherche de financements européens comme à la communauté urbaine de Dunkerque (CUD, 195 917 hab., Nord) ou à Tours (137 087 hab., Indre-et-Loire) ; là encore une coordinatrice Ressources comme Cécile Roux à Valence Romans Agglo (223 349 hab., Drôme). Tous sont des chasseurs de subventions.

Veille et relais

Europe, Etat, région, département, Plan de relance, France 2030, appels à projets multiples… le financement par la subvention devient la norme et sa chasse s’avère de plus en plus complexe. C’est pourquoi grandes villes et agglos multiplient le recrutement d’agents aguerris à cet exercice et reconnus pour leur technicité, leur connaissance des dispositifs de financements et des partenaires institutionnels. Le profil de Gautier Bolzanello par exemple, qui réalisait à l’agence départementale iNord un répertoire des aides publiques aux communes a séduit Tourcoing. Pour les dossiers européens, la technicité est maximale : cahiers des charges en anglais, dossiers difficiles à compléter…

De plus, il faut un travail de veille et d’alerte régulier : « J’utilise les sites de l’Etat (https://aides-territoires.beta.gouv.fr/), de la Région Hauts-de-France (https://guide-aides.hautsdefrance.fr/) ou du Département du Nord (https://inord.lenord.fr/jcms/prd1_676199/aides-departementales-2021-aux-projets-des-communes-et-epci) », note Gautier Bolzanello.

Un travail à compléter par une lecture des cahiers des charges, un contact avec les financeurs. On progresse aussi en réseau, au-delà de son territoire : commission Europe de France Urbaine, Association française du conseil des communes et régions d’Europe, groupe miroir national Horizon Europe, conférence territoriale d’action publique…

Mais « un agent ne peut à lui seul connaître tous les financements qui évoluent sans cesse », assure Cécile Roux. Accompagnée d’un collègue qui travaille à la contractualisation, elle s’appuie donc sur les cellules administratives et financières de chaque direction proches des techniciens et chargés de projets qu’elles peuvent aider.

En fait, le chasseur de subventions constitue un relais entre les porteurs de projet et les partenaires financiers. « Etat, Région, Département, Agence de l’eau demandent chacun un seul interlocuteur pour les dossiers de subventions, une seule boîte mail, ce que j’ai fait pour Valence, Romans et l’agglo, précise Cécile Roux. Je suis cette interlocutrice unique, en lien avec les services ».

Gain de temps

Le chargé de mission recherche l’efficacité et travaille pour faire gagner du temps, clé de la réussite pour capter une subvention. D’abord, il conseille souvent élus et services de pousser les projets ayant le plus de chances d’aboutir. « Un appel à projets de 500 M€ vient de sortir pour la création d’ilots de fraîcheur urbains, note Pierre Miniou, adjoint au maire de Tours en charge des finances. On y croit, car on a déjà une cartographie de ces ilots et on a commencé il y a deux ans à débitumer nos cours d’écoles ».

Pour gagner cette course contre la montrer, il faut parfois bousculer le calendrier : « Avec le plan de relance, on a vite organisé, avec le soutien des élus, réunions et groupes de travail avec les services, on a présenté les avantages financiers », explique Yannick Bourdon, directeur des finances de la ville de Tourcoing. Bien sûr, la chasse s’accentue pour des projets phares, comme à Tourcoing pour la rénovation du complexe Léo Lagrange à 15 M€ HT : « En moyenne, on est à 40 % de subventions, là on table sur 80 % », précise Yannick Bourdon.

Parfois, le chargé de mission évite au contraire de remplir inutilement un dossier, « là où on n’a aucune chance ou lorsqu’on arrive trop tôt : je le sais souvent grâce au financeur », confie Cécile Roux. Mais certaines de ces opérations, nécessaires ou portées politiquement, doivent malgré tout être programmées.

La relation avec les services de la collectivité progresse in fine dans le temps : « Quand ceux-ci obtiennent régulièrement des subventions, une relation gagnant – gagnant s’installe entre nous. On peut alors si besoin demander des renseignements en urgence aux directeurs de service », apprécie Cécile Roux.

Le gain de temps se fait aussi par de bonnes relations avec le financeur (dossiers de qualité, rendus à temps), une bonne connaissance des processus de demandes (pièces nécessaires, points risquant d’être retoqués, instruction…). La relation avec le financeur, « c’est aussi de la négociation, du lobbying pour lui faire connaître les projets de la ville », note Yannick Bourdon.

10 à 25 % des investissements

Dans ces villes, le recrutement de chasseurs de subventions s’est avéré rentable. Ainsi en matière d’investissements, Tourcoing engrange 3 à 4 M€ d’aides par an, soit environ 25 % du budget d’investissement de la ville. Ce taux atteint 17 % à Tours et 10 % pour la CUD (1). Selon la Direction générale des finances publiques, la moyenne nationale se situerait autour de 13 %.

Quelques collectivités ont fait de beaux coups. Valence Romans Agglo a par exemple obtenu de l’Etat (dotation de soutien à l’investissement local -DSIL), de la Région et du Département, 64 % des 4,4 M€ nécessaires pour construire sa Cité de l’Escalade à 4,4 M€. L’interco a également capté en subvention 80 % des 103 000 euros pour financer la sécurisation de 10 écoles : « Pour y arriver, il fallait reprendre le dossier en mode DSIL, la préfecture nous ayant indiqué que les crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance étaient épuisés : notre expertise a joué ici », précise Cécile Roux.