Le gouvernement promet des aides aux communes sinistrées par les incendies

Finances

Publié le 16/08/2022 • Par Cédric Néau • dans : A la une, A la Une finances, Actualité Club finances

Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, a annoncé ce 16 août dans la presse régionale une aide fiscale et financière aux communes touchées par les feux de forêt, mais aussi aux particuliers et aux entreprises.

Appel entendu. Bercy va mettre en place une « cellule incendie » pour épauler les victimes des feux de forêts de cet été et répondre ainsi aux appels à l’aide des élus locaux, des pompiers et des particuliers touchés par les incendies, notamment ceux de Landiras en Gironde.

Interpelée le 12 août par le maire de Saint-Symphorien sur la nécessité de créer un fonds d’urgence, Elisabeth Borne a donné instruction « à la DGFIP d’autoriser, à titre dérogatoire exceptionnel, le paiement de dépenses urgentes pour faire face à la crise malgré l’absence de délibération et de ligne budgétaire », explique lundi 16 août Gabriel Attal, ministre chargé des Comptes publics dans une interview donnée à la presse régionale. « J’ai également demandé aux services de relâcher les contrôles non adaptés à la situation d’urgence », ajoute le ministre. Le gouvernement promet ensuite d’évaluer les impacts des dépenses supplémentaires générées par les collectivités concernées comme l’information, l’aide et l’accueil des sinistrés ou des pompiers dont certains sont venus de toutes l’Europe. « On prendra des mesures d’accompagnement si nécessaire » assure Gabriel Attal.

Dégrèvements d’impôts locaux

Pour les particuliers, « l’amortisseur fiscal » prévu concerne pour partie les collectivités. Outre un délai exceptionnel de prélèvement de l’impôt sur le revenu, le gouvernement prévoit en effet « une suspension des impôts locaux (taxe foncière et taxe d’habitation) concernant les logements sinistrés et une potentielle révision à la baisse des valeurs locatives, en fonction de la dépréciation des biens, mais aussi des bois et des forêts à partir de 2023 » déclare Gabriel Attal qui précise que « les impôts locaux ne seront pas dus sur les habitats impactés, interdits d’accès et d’occupation ou couverts par un arrêté de péril. » La suspension serait un dégrèvement, donc sans implication des collectivités et totalement transparente financièrement pour elles. Les particuliers concernés auront jusqu’à la mi-septembre pour solliciter l’aide.

Bercy veut aussi « donner un coup de pouce à la trésorerie » des entreprises en difficulté. Le gouvernement prévoit entre autre une adaptation ou suspension des mensualités à régler pour la CFE (Contribution foncière des entreprises) ainsi qu’une tolérance dans les délais de déclaration des résultats. D’autres mesures sont prévues (report de paiement des échéances fiscales, modération ou remises gracieuses sur les majorations et pénalités de retard pour l’impôt sur les sociétés, remboursement accéléré des crédits de TVA ou de CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) mais ne concernent pas les collectivités.

Plus classique, Bercy va permettre aux « agriculteurs dont les terres ont été réduites en cendres de mobiliser le mécanisme de dégrèvement exceptionnel de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour pertes de récoltes. Des zones sinistrées seront identifiées et, lorsque c’est possible, le dégrèvement sera octroyé d’office, à hauteur de la perte de récolte subie. « C’est un mécanisme puissant qui a fait ses preuves lors de catastrophes naturelles : grêle, sécheresse, gel, orages, inondations… » a déclaré Gabriel Attal.

Crédits supplémentaires dans le PLF 2023

Dans son interview, Gabriel Attal assure par ailleurs vouloir donner de nouveaux moyens pour la lutte contre l’incendie dans le prochain projet de loi de finances : « on continuera à augmenter les moyens dédiés à la lutte contre les incendies lors du prochain budget, avec des crédits supplémentaires pour la sécurité civile ».

Ces nouvelles orientations budgétaires concrétisent le souhait d’Emmanuel Macron évoqué dimanche 14 août de réfléchir au « modèle de prévention et de lutte contre les incendies » avec l’ensemble des acteurs des départements concernés. « Nous ferons évoluer nos moyens d’action et d’anticipation » appuie ce matin Gabriel Attal. Réponses sonnantes et trébuchantes à partir de la fin septembre lors de la publication du projet de loi de finances pour 2023.