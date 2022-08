Incendies en Gironde : des élus locaux et les pompiers réclament de nouveaux moyens

Sécurité civile

Publié le 12/08/2022 • Par Cédric Néau • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu experts finances, France

« Il va falloir aider les petites communes » a lancé un élu local à la Première ministre Elisabeth Borne et son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, venus en Gironde au moment où le méga-feu du mois de juillet a repris près d’Hostens et a déjà brûlé près de 8000 nouveaux hectares de forêts. Parallèlement, les sapeurs-pompiers ont également fait leur demande en moyens humains.

Les flammes de l’enfer. Un mois après le début du méga-feu qui a ravagé plus de 14 000 hectares de forêt autour de Landiras dans le sud-Gironde, les pompiers, les élus et toute la population locale sont de nouveau mobilisés pour lutter contre une reprise de feu, cette fois autour de la commune d’Hostens (Gironde, 1300 hab.) et de Belin-Beliet (Gironde, 5200 hab.).

Borne et Darmanin sur place

L’incendie a déjà scalpé plus de 7000 hectares de forêts, provoqué l’évacuation de près de 10 000 personnes dont 2000 dans les Landes et détruit 16 maisons. Il a également poussé la Première ministre Elisabeth Borne et son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin à venir directement sur les lieux jeudi 11 août pour apporter leur soutien à la population mais aussi des précisions sur le dispositif mis en œuvre : « La France n’a jamais mobilisé autant de moyens aériens » avec « neuf hélicoptères bombardiers d’eau actuellement et 11 d’ici à la fin de la semaine » a-t-elle insisté.

Rappelant que « les moyens aériens ne font pas tout », elle a également évoqué ceux sur le terrain sans répondre précisément au cri d’alarme lancé par Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) dès juillet dernier : « 1100 pompiers sont mobilisés » a rappelé Elisabeth Borne. « Nous allons travailler sur le renforcement des moyens de la sécurité civile avec une planification sur le quinquennat », lors d’un « nouveau plan d’adaptation qui sera présenté à la rentrée ».

Le porte-parole de la FNSPF veut davantage de concret : « Il faut continuer à renforcer ces forces de secours, il faut continuer à valoriser le volontariat comme le monde des sapeurs-pompiers professionnel. C’est l’épine dorsale du système de protection et de sécurité civile en France. On doit continuer à avoir une vraie politique ambitieuse. On s’en rend compte aujourd’hui, avec la proposition de Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, de libérer le plus possible de pompiers volontaires des entreprises. Il y a 191.000 sapeurs-pompiers volontaires aujourd’hui. Nous on souhaite porter ce chiffre à 250.000 pour 2023. On peut y arriver avec un plan de communication bien établi » a-t-il plaidé jeudi 11 août sur France Inter.

« Petites communes rayées de la carte »

Les maires, de plus en plus confrontés à ces risques, souhaitent également davantage de moyens : « Si on n’a pas un fonds d’urgence pour les petites communes, il y en aura moins sur la carte » a lancé Bruno Gardère, le maire de la commune de Saint-Symphorien (Gironde, 1800 hab.) à Elisabeth Borne.

A Hostens. Bruno Gardère, le maire St-Symphorien en Gironde, a demandé à Elisabeth Borne « un fonds d’urgence » pour les communes sinistrées par les #incendies pic.twitter.com/MsiubdebzD — Jefferson Desport (@jeffdesport) August 11, 2022

Les municipalités touchées de près ou de loin par les incendies actuels se démultiplient pour informer les habitants, organiser les éventuelles évacuations, prendre en charge les populations déplacées, mais aussi souvent nourrir les pompiers et les bénévoles, avec les moyens humains, logistiques et financiers du bord.

En guise de réponse à Bruno Gardère, Elisabeth Borne a esquissé un sourire puis a évoqué lors du point presse le rapport sénatorial publié le 3 août dernier qui préconisait entre autre l’annulation des 500 suppressions de postes prévues à l’Office national des forêts (ONF) dans le contrat Etat-ONF 2021-2025 et le doublement des moyens consacrés à la prévention : « Un rapport parlementaire fait des propositions sur les obligations légales de débroussaillement (OLD). Il faudra qu’on regarde comment être plus vigilant sur la mise en œuvre de ces obligations. Selon ce rapport, « le taux de réalisation des obligations légales de débroussaillement (OLD) est souvent inférieur à 30 % ».

Le gouvernement souhaite enfin « réfléchir à l’avenir de notre forêt avec une gestion plus durable avec des plantations qui tiennent compte du dérèglement climatique ». A date, 50 000 hectares de forêts ont brûlé cet été en France.