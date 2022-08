Les métiers ressources au cœur du projet de territoire

Publié le 11/08/2022 • Par Territoires et Talents • dans : Contenu partenaire

Le territoire de Plaine commune, en Seine-Saint-Denis, est en plein essor : développement soutenable, verdissement de l’espace public …. Des postes sont notamment à pouvoir sur les métiers ressources. Explications avec Camille Pilou, DGA Ressources et organisation de l’administration.

Plaine commune est un Etablissement public territorial (EPT) francilien très dynamique. Quelles sont les principaux projets ?

Nous rassemblons 9 villes au nord de Paris, soit 435 310 habitants. A l’été 2024, le monde entier aura les yeux rivés sur notre territoire puisque nous accueillerons les jeux olympiques et paralympiques (JOP), avec le village Olympique et Paralympique, deux sites de compétition, deux sites de célébration et 11 sites d’entraînement.

Nous portons par ailleurs un projet d’attractivité économique, axé sur le tourisme et la culture, qui s’inscrit dans la lignée du projet de capitale européenne de la culture auquel nous candidatons. Nous sommes aussi un territoire de la culture et de la création : chaque projet d’aménagement inclut un projet artistique qui valorise la création artistique du territoire.

Enfin, nous sommes très engagés sur la quotidienneté, qui est un enjeu fort du mandat : la propreté, la voirie, le verdissement de l’espace public, la mobilité durable.

Pour répondre à ces multiples défis, vous recrutez massivement…

Nous procédons chaque année à 500 recrutements, dont la moitié en interne. Nous recrutons sur les cœurs de métier : l’aménagement, l’urbanisme, la culture, les services urbains de proximité… Mais nous avons aussi de forts besoins sur les métiers ressources : finances, informatique, RH, juridiques, car ce sont eux qui permettent aux services opérationnels de réaliser leurs missions dans les meilleurs conditions possibles. Et nous appelons les talents à nous rejoindre.

Quels métiers ressources recherchez-vous ?

Nous proposons de belles opportunités dans quatre grandes familles de métier.

Un : la commande publique, le juridique et l’achat. Les chargés de marchés participent directement au projet de développement de notre territoire

Deux : les métiers de la DRH, avec notamment le métier de gestionnaire carrière paie et les métiers d’encadrement carrière paye. Avec 2300 postes permanents dans une cinquantaine de métiers différents des saisonniers, des apprentis et stagiaires, le métier est très diversifié, et les agents ont des attentes fortes d’accompagnement sur la gestion de leur carrière et e leur parcours professionnel

Trois : les métiers de l’informatique, tout particulièrement la maintenance applicative. Les informaticiens contribuent à l’amélioration continue de nos systèmes d’information et àla qualité du service rendu aux usagers et aux agents

Quatre : les métiers du bâtiment, avec des techniciens en régie pour exploitation-maintenance des bâtiments et des ingénieurs pour la réalisation et la réhabilitation du patrimoine bâti.

Ces métiers ressources sont essentiels car ce sont eux qui permettent aux autres directions de mettre en œuvre les politiques publiques décidées par les élus. Ce sont également, par nature, des fonctions qui contribuent à la modernisation de l’administration, via la digitalisation mais aussi la mise à disposition de ressources et d’outils performants. Enfin, ce sont des métiers au service des agents de la collectivité, et donc qui participent au bien être au travail et à l’amélioration des conditions de travail.

Quels sont, pour un futur candidat, les atouts de Plaine commune ?

Nous menons, comme la plupart des collectivités, une politique RH avantageuse pour nos agents : participation aux mutuelles, télétravail et un régime de congés qui favorise l’équilibre vie privée/vie professionnelle etc. Mais, ce qui fait surtout la différence, ce sont nos projets et nos valeurs. Nous sommes le seul EPT pleinement investi dans la préparation des JOP 2024. Nous portons des projets d’innovation sociale pour les habitants et pour les collaborateurs. Et nous avons uune culture interne avec de fortes valeurs participatives et d’engagement. En témoigne notre dernière journée des agents co-construite avec les services où chacun a pu valoriser son métier et son savoir-faire.

Quel est le processus de recrutement ?

Toutes les candidatures sont examinées. La DRH effectue une pré-sélection. Les candidats ont d’abord un entretien avec le service recruteur. Il y a ensuite, souvent, un second entretien avec le DRH et le service recruteur. En fonction des postes, nous mettons aussi en place des tests liées aux compétences techniques : bureautique, vérification des connaissances juridiques, tests psychotechniques…

Au-delà de l’expérience et du niveau de diplôme, nous privilégions la motivation des candidats et leur envie de contribuer aux nombreux projets de Plaine Commune.