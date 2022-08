Dans les Ardennes, espoirs et déboires d’une flotte électrique intercommunale en autopartage

Mobilités

L’absence de mobilité est l’un des premiers freins à l’emploi, surtout dans les secteurs ruraux. La mise en place de l’autopartage sur le territoire de l'agglo Ardenne métropole devait apporter une solution. Elle a déployé, en 2017 et 2018, 149 bornes de recharge électrique ainsi que des véhicules électriques – 32 voitures et 2 utilitaires – à réserver.

Chiffres-clés Coût des bornes : 1,8 M€, financés à 79 % par des subventions; des véhicules : 400 000 €, financés à 30 % par des subventions. Fonctionnement : 20 000 € par mois.

80 % des véhicules qui se rechargent aujourd’hui sur les bornes électriques ardennaises sont des voitures hybrides. Des bornes que pourront utiliser dès 2023 les 80 vélos à assistance électrique qu’Ardenne métropole proposera en libre-service, pour un investissement de 500 000 euros.

[CA Ardenne métropole, Ardennes, 58 communes, 122 000 hab.]

Comment une expérimentation d’auto­partage de ­véhicules électriques citée en exemple et doublement primée par l’Avere-France et et le Fimbacte depuis son lancement en 2017-2018 a-t-elle pu se solder par un échec quatre ans plus tard ? A l’origine, la communauté d’agglo­mération (CA) ­Ardenne métropole, qui regroupe principalement les villes de Charleville-Mézières et de ­Sedan, répond à un appel à projets de l’Ademe. Courant 2017, elle déploie un réseau de 149 bornes électriques sur son territoire, qui représente près de la moitié de la population du département des ­Ardennes.

« Nous voulions anticiper l’explo­sion du ­véhicule électrique », se souvient le vice-président chargé des mobilités, ­Jérémy ­Dupuy. Dans la foulée, en 2018, la CA fait l’acquisition de 32 voitures ­particulières, toutes électriques, et, l’année suivante, de deux utilitaires, afin de lancer son système d’autopartage. « La première année, ça a plutôt bien fonctionné », se remémore Jérémy ­Dupuy, ­également maire de Villers-Semeuse et conseiller départemental. Des personnes louent même des véhicules pour travailler, comme ces livreurs de journaux ou ce kebab sedanais, accusés toutefois d’abuser du système. Puis la machine se grippe et le nombre d’utilisateurs « s’­effondre », pour stagner à quelques dizaines d’usagers réguliers.

Beaucoup de formalités

Le dispositif mis en place s’avère trop ­compliqué. Le système de réservation apparaît dissuasif : il faut s’inscrire à l’avance et multiplier les formalités. Les problèmes techniques s’enchaînent : écran des bornes illisible en plein soleil, trappes de recharge qui refusent de s’ouvrir, bornes situées en zone blanche ou mal reliées à la terre…

En outre, la grille tarifaire manque de lisibilité et la communication est insuffisante. La conduite automatique des ­véhicules peut rebuter. « Au bout d’un an et demi, d’autres soucis sont apparus : dégradations, accrochages, voitures sales, roues bloquées, problèmes de batterie… » déplore l’élu. En raison de ces complications, seuls neuf véhicules étaient encore en service à l’arrêt de l’expérimentation en ce début d’année, lorsque le contrat liant l’intercommunalité à son principal prestataire est arrivé à échéance.

Si certaines améliorations ont pu être apportées au service, comme la suppression de l’écran et des réservations, la simplification et l’abaissement des tarifs, le changement d’emplacement de quelques véhicules, les problèmes de fond ont subsisté. Et d’abord, la multiplication des intervenants puisque le courant était fourni par ­Enedis, la maintenance des bornes était gérée par une entreprise locale, ­Nexans, tandis que Clem’ s’­occupait des réservations et des paiements. Avec la tentation de se « renvoyer la balle » entre eux. « ­Clem’ n’était pas présent physiquement, regrette Jérémy ­Dupuy. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Ardenne métropole a fini par détacher un agent à plein temps la dernière année afin de mettre de l’huile dans les rouages. »

La CA échoue aussi à convaincre les ruraux « d’abandonner leur second ­véhicule », comme c’était l’intention initiale, pas plus qu’elle ne réussit à « créer une communauté d’usagers ». L’application de covoiturage ne décolle pas. La pandémie ainsi que le « boum du vélo et de la marche » viennent « ­télescoper » l’autopartage.

Manque de stock de véhicules

La CA s’est-elle trompée dans sa stratégie ? « Les spécialistes nous ­conseillaient de couvrir la zone avec une centaine de ­véhicules afin d’atteindre la masse critique, ­reconnaît l’élu. Mais nous n’avions pas les moyens d’en acquérir autant et notre territoire est trop étendu. Il fallait donc ramener la voiture à son point de départ, dans un ­système de boucle. »

Avec le recul, la CA regrette de ne pas avoir ­constitué de stock de ­véhicules pour remplacer ceux hors d’usage. « Nous aurions dû en mettre 25 en ­circulation et sept en réserve », précise-t-il. Si c’était à refaire, la CA se cantonnerait à la ville, ciblerait davantage ses publics et réduirait le nombre d’­interlocuteurs. Le vice-président estime toutefois que, d’un point de vue économique, l’opération « n’a pas été catastrophique ». La moitié de la flotte de l’autopartage rejoindra en effet le parc automobile de l’­interco, tandis que l’autre sera prêtée aux associations locales.

« Le projet doit s’inscrire dans le temps long » Elodie Castex, professeure en urbanisme à l’université de Lille, spécialiste des transports et de la mobilité « Les conditions de réussite d’une expérience d’autopartage reposent sur des facteurs d’ordre démographique, sociologique, psycho­logique et technique. Démarrer avec un nombre réduit de ­véhicules sur un territoire plutôt dense, donc urbain, auprès d’une population réceptive à la nouveauté, permet de limiter les risques. Il faut lever les freins liés à la pratique de l’électrique et de l’autopartage, qui demande de sortir de sa zone de confort. Le projet doit aussi s’inscrire dans le temps long, une décennie parfois, pour monter en puissance progressivement et s’étendre à la périphérie, tout en capitalisant sur l’expérience acquise. Le cœur de cible de l’autopartage, ce sont les ménages possédant deux voitures. Il faut leur laisser le temps d’en abandonner une, au terme d’une location avec option d’achat, par exemple. »