Tout savoir sur les bibliothèques et l’accompagnement de l’Etat

Publié le 17/08/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

La Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC) et le ministère de la Culture ont publié fin juillet un guide intitulé « Bibliothèques territoriales, dispositfs d'accompagnement de l'Etat et témoignages d'élus ». Ce document passe en revue les différentes facettes de la gestion d'un équipement. Il accorde aussi une large place à la dimension politique des projets de lecture publique.

La Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC) et le ministère de la Culture se sont associés pour réaliser le guide intitulé « Bibliothèques territoriales, dispositfs d’accompagnement de l’Etat et témoignages d’élus ». Une publication qui constitue un message fort, au moment où, comme le souligne le Service du livre et de la lecture (ministère de la Culture) dans son avant-propos, « les bibliothèques territoriales doivent relever le défi de la reconquête des publics, après la crise sanitaire. »

Pour la FNCC , il s’agit d’inviter les élus « à s’engager pour faire de la lecture publique un espace de démocratie républicaine et de partage avec la population dans toute sa diversité » et de contribuer à donner corps à « la ‘République culturelle décentralisée’ qu’elle appelle de ses voeux.»

Pour l’Etat, l’objectif est de « donner à voir la grande diversité des réalisations menées dans le domaine de la lecture publique, avec un double objectif : expliciter l’accompagnement de l’Etat pour soutenir les bibliothèques territoriales partout en France et mettre en valeur, sous forme d’entretiens, les actions de qualité menées par les collectivités territoriales.»

La bibliothèque de A à Z

Outre dix fiches pratiques sur la création et la gestion d’une bibliothèque, composées, pour chacune d’entre elles, de la présentation du dispositif d’aide de l’Etat (fonctionnement/repères/contact), élus, DGS, DGA , responsables de la culture dans les collectivités, développeurs culturels des EPCI ruraux, trouveront de la matière pour réfléchir au projet de lecture publique de leur collectivité et la façon de l’adapter aux spécificités de leur territoire.

Des témoignages d’élus, expliquant leur démarche et leurs relations avec l’Etat pour la conduite de leur projet de lecture publique, complètent chaque fiche pratique.

Retour sur « une loi de reconnaissance et d’ouverture »

Le guide s’ouvre par un récit du développement des bibliothèques de 1982 (publication du rapport Pingaud-Barreau Pour une politique nouvelle du livre et de la lecture) à 2022 (début de la mise en œuvre de la loi sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique du 21 décembre 2021).

Dans un entretien très pédagogique, la sénatrice Sylvie Robert revient sur la proposition de loi qu’elle a portée au cours de l’année 2021 pour en expliquer la philosophie (« une loi de reconnaissance et d’ouverture, tout en définissant une compétence des collectivités jusqu’alors non nommée en tant que telle dans la loi : la lecture publique »).

Plasticité de la coopération inter-bibliothèques

La problématique de la gestion intercommunale des bibliothèques, ou, de façon non institutionnelle, de la coopération, par le biais d’une mise en réseau, plus ou moins importante, fait l’objet d’un bilan, ou plutôt d’un point d’étape, avec les analyses de Dominique Lahary, animateur de la commission Bibliothèques en réseau de l’Association des bibliothécaires de France et de Philippe Teillet, maître de conférences en science politique (Sciences Po Grenoble, Université Grenoble Alpes, Laboratoire PACTE CNRS). Un entretien croisé qui met en lumière la grande plasticité de la coopération entre les bibliothèques.