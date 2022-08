Le gouvernement prévoit une baisse de 0,3 % des dépenses des collectivités dès 2023

Dès 2023, les collectivités vont passer à la caisse. Suivant le constat de la Cour des comptes, le ministre chargé des Comptes publics Gabriel Attal a, dans une interview aux Echos donnée le 8 août, préparé les collectivités à participer au redressement des comptes publics dès 2023 : « Elles sont dans une situation très favorable avec une épargne supérieure de 6 % par rapport à 2019 » a-t-il rappelé.

Le tiré à part que le gouvernement vient d’envoyer au Parlement et que le Club Finances de la Gazette s’est procuré précise le montant de l’effort demandé dès 2023. L’Exécutif prévoit une baisse des dépenses des administrations publiques locales –qui comprend les collectivités et organismes divers d’administration locale – de 0,3 % en volume (hors inflation), ce qui correspond en fait à une hausse de 9 Md€ en valeur (inflation incluse), passant de 289 Md€ en 2022 (réalisé) à 298 Md€ en 2023 (prévision).

Il ne s’agit que des prévisions de cadrage. Matignon avait déjà tenté d’éteindre l’incendie provoqué par le pacte de stabilité envoyé en juillet à Bruxelles indiquant une baisse de 0,5 % en volume des dépenses des collectivités locales chaque année durant 5 ans (voir encadré).

Dans son tiré à part, le gouvernement fait également montre de diplomatie : « Les modalités de maîtrise de la trajectoire des dépenses locales sur le quinquennat, les mesures d’accompagnement des collectivités territoriales, notamment les plus fragiles, ainsi que les conditions de la mobilisation des collectivités dans des politiques prioritaires comme la transition écologique font l’objet d’une concertation entre le gouvernement et les associations d’élus, dans le cadre de laquelle des mesures complémentaires seront discutées », assure-t-il.

En complément du texte, Gabriel Attal a également assuré que les ministres concernés rencontreront « les associations d’élus à la rentrée pour définir avec elles une trajectoire de dépenses sur le quinquennat, sachant que nous nous sommes engagés à stabiliser les dotations de l’Etat, comme lors du quinquennat précédent », déclare-t-il dans les Echos.

Les éléments de cadrage du PLF confirment en effet que les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales devraient croître de 0,6 Md€ à 52,8 Md€. Grâce à la reprise de l’activité et des investissements locaux, le montant du Fonds de compensation de la TVA devrait progresser de 200 M€. La part de TVA octroyée aux régions pour compenser la perte de DGF devrait de son côté augmenter de 412 M€ et le prélèvement sur recettes (PSR) de compensation de la réforme des impôts de production de 200 M€.

Les crédits de la mission « Relations avec les collectivités locales » doivent rester stables à 4,3 Md€ « malgré l’extinction des dispositifs exceptionnels de 2022 », glisse le gouvernement dans son tiré à part.

Désormais, les mises sont sur la table ; les débats parlementaires décideront des montants finaux alloués aux collectivités et de leurs efforts à fournir.

Un programme de stabilité qui parie sur une hausse de l’épargne brute des collectivités en 2022

Le gouvernement a envoyé un programme de stabilité à l’Union Européenne le 21 juillet pour indiquer à Bruxelles la trajectoire de réduction du déficit public à 3 % d’ici la fin du quinquennat contre 6,4 % à date, malgré les 0,2 % du PIB d’excédent des collectivités en 2021. Le texte explique pouvoir atteindre cet objectif « grâce à un ajustement structurel de 0,3 point de PIB par an à compter de 2024 » tout « en maitrisant l’augmentation de la dépense publique dans toutes ses sphères de +0,6 % en volume hors urgence et relance en moyenne sur la période 2023-2027 ». Les collectivités sont appelées à participer à cet « effort de maîtrise » dans un environnement toujours porté par une inflation prévue à 5 % en 2022 (3,2 % en 2023) et une dette publique de 112,5 % du PIB. Dans ce contexte, le programme planifie pour le monde local une augmentation de ses dépenses de 4,9 % en 2022 à champ constant, contre 2,2 % en 2021, « compte tenu de l’inflation élevée et du fait de la revalorisation de +3,5 % du point d’indice de la fonction publique au 1er juillet 2022. » Il prévoit également le maintien du rebond des investissements locaux à +7,9 % en 2022 après +8,6 % en 2021. Côté recettes, le programme estime que les prélèvements obligatoires des administrations publiques locales (APUL) devraient progresser de 6,1 %, soit 1,2 point de plus que l’évolution du PIB en valeur : « Le dynamisme des recettes des APUL s’explique principalement par les rendements de la CVAE, assis sur la valeur ajoutée de l’année précédente ».

Jugeant le bilan des contrats de Cahors « positif », les auteurs du programme de stabilité encouragent l’exécutif à associer les collectivités à l’effort de modération de la dépense publique, « selon des modalités qui seront déterminées en concertation avec les différents acteurs. » Mais le scénario envisagé est très clair :

« À moyen terme, l’association des collectivités locales au retour progressif à l’équilibre des comptes publics impliquerait de poursuivre la maîtrise de leurs dépenses. Les dépenses de fonctionnement seraient maîtrisées en volume et ralentiraient en valeur dans le sillage de l’inflation. L’investissement suivrait un profil cohérent avec le cycle électoral, avec un pic en 2025 puis un fort ralentissement en 2026, l’année des élections municipales. »