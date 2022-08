L’horizon budgétaire de la culture s’obscurcit

[Avignon 2022] Politiques culturelles

Publié le 11/08/2022

Nul doute qu'à la rentrée, on va beaucoup parler "budget" dans les équipements culturels et dans les structures associatives soutenues par les collectivités. Ces derniers mois, les facteurs d'inquiétude se sont multipliés. Directeurs de services territoriaux et responsables associatifs commencent à cerner les possibles dégâts et à ébaucher quelques pistes tratégiques.

Des dépenses culturelles en baisse de 10 à 20% : c’est ce à quoi s’attendent beaucoup de directeurs des affaires culturelles (DAC) à la lecture de la note de cadrage budgétaire que leur a transmise leur collectivité au début de l’été.

« L’effort demandé s’annonce très important. Or nous sommes déjà à l’os, au bout de la logique des injonctions contradictoires nous demandant de faire plus avec moins », s’alarme Christophe Bennet, président de la Fédération nationale des directeurs des affaires culturelles (Fnadac). Mis en avant durant l’été à la faveur de la saison festivalière, le spectacle vivant est loin d’être le seul concerné. « La culture, c’est aussi la lecture publique, les conservatoires et écoles de musique etc., avec des masses salariales importantes qui pèsent sur le budget des collectivités », rappelle le président de la Fnadac.

Un choc budgétaire probablement « très violent »

Certes, le monde de la culture n’en est pas à sa première poussée d’angoisse budgétaire. Beaucoup de professionnels ont en mémoire les années 2014-2015 et la « cartocrise » élaborée par une médiatrice culturelle nordiste, Emeline Jersol, qui recensait les manifestations et structures à l’agonie.

Et chaque année, DAC et acteurs culturels du secteur non marchand s’interrogent avec inquiétude sur les montants que les collectivités sont prêtes à mobiliser. « Seulement cette année, certaines demandes d’économie vont aller jusqu’à moins 20%, avec des arbitrages autour de moins 12% dans le meilleur des cas. Ce qui est très violent pour un secteur déjà très fragilisé », souligne un DAC du Sud-Ouest.

« On peut craindre que, comme en 2014-2015, la culture redevienne une variable d’ajustement. On voit déjà des budgets primitifs revus à la baisse. Le poids financier des compétences obligatoires est tel qu’il ne reste plus grand-chose pour le reste », confirme Vincent Guillon, codirecteur de l’Observatoire des politiques culturelles (OPC), qui a animé un débat sur cette question budgétaire le 13 juillet, en marge du Festival d’Avignon, avec la Fnadac et l’ Ufisc , structure qui représente le tiers secteur culturel.

La culture affaiblie par les effets de la crise sanitaire

Développer les politiques culturelles, soutenir l’émergence artistique, ouvrir de nouveaux équipements… De l’avis de nombreux DAC, ces objectifs s’annoncent comme difficilement tenables en 2023-2024. Une perspective d’autant plus préjudiciable au développement culturel des territoires que les effets de la crise sanitaire sont encore palpables, avec une fréquentation restée timide depuis la réouverture des équipements et des souscriptions d’abonnements en chute libre par rapport à l’avant-covid.

Sans parler, souligne Serge Calvier, secrétaire général de l’Ufisc et coprésident de la Fédération nationale des arts de la rue, de l’effet délétère du classement de la culture parmi les activités non essentielles pendant la crise sanitaire. Une étiquette « qui laisse des traces dans l’esprit des élus et des Français. Ce serait, explique-t-il, une des explications à « l’absence de volonté politique pour revitaliser la culture » après la crise sanitaire. De fait, l’inquiétude, qui régnait déjà l’été dernier dans le tiers secteur culturel, est loin de diminuer.

Mise en danger de la marge artistique

Le spectacle vivant, « qui a des charges incompressibles, va voir sa marge artistique diminuer », estime Serge Calvier. Et d’évoquer « des équipements qui, déjà, vont rouvrir le plus tard possible en rognant sur la programmation pour équilibrer les charges salariales. »

Autre effet pervers des coupes dans la culture : l’accélération du phénomène de concentration, avec des acteurs privés à la manœuvre pour reprendre festivals ou équipements culturels. « Cela met à mal la diversité culturelle, les droits culturels et d’une façon générale l’accès à la culture, que l’Ufisc défend », s’insurge Grégoire Pateau, chargé d’études à l’Ufisc.

Lutter contre l’isolement des élus à la culture

« Les administrés veulent de la sécurité et des rues propres », observe Louis Peretti, DGA de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), vice-président du Syndicat national des territoriaux (SNT-CFE-CGC) et membre du bureau de la FNADAC. Et lorsque la culture n’est pas inscrite au rang des priorités, « les agents prennent sur eux des décisions qui les mettent dans une souffrance incroyable ».

Pour que les élus à la culture gagnent en force au sein de leur collectivité, les professionnels plaident pour qu’ils approfondissent leurs connaissent des rouages des différents secteurs culturels et affûtent leurs argumentaires.

« Dans beaucoup de collectivités, les élus à la culture sont esseulés, regrette Arnaud Hamelin, directeur de l’agence départementale Mayenne Culture. Mais ils sont souvent très curieux. La formation des élus est un levier possible pour redonner du sens aux politiques culturelles. »

La carte de la transversalité des actions

« L’éducation artistique et culturelle peut contribuer à sauver du désastre une partie des politiques culturelles, veut croire pour sa part Christophe Bennet. Si certains élus imaginent que la culture n’est pas ‘essentielle’, c’est inenvisageable pour l’éducation. Avec l’éducation artistique et culturelle, nous avons un exemple d’horizontalité des politiques publiques, qui passe par l’éducation, l’intergénérationnel, le social, etc. »

Pour le président de la Fnadac, les DAC doivent jouer la carte de la transversalité des politiques culturelles, « plutôt que de construire nos budgets dans notre couloir. Ne dilapidons pas cette perspective. »

« Les différenciations territoriales vont jouer à plein » Economies demandées par le gouvernement aux collectivités, augmentation du point d’indice, flambée des prix de l’énergie, retour de l’inflation… « On voit déjà des budgets primitifs revus à la baisse, note Vincent Guillon, codirecteur de l’Observatoire des politiques culturelles (OPC). Certaines collectivités risquent de faire de la culture une variable d’ajustement. D’autres maintiendront leurs projets. Les différenciations territoriales vont jouer à plein, selon les arbitrages politiques. » C’est notamment la raison pour laquelle, l’OPC a revu son mode de suivi des budgets culturels, pour pouvoir, à l’été 2023, mettre en lumière, au-delà des données chiffrées, « les positionnements politiques des collectivités en matière de culture. »

