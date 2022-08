Mise en œuvre et suivi des mesures du plan national de relance et de résilience

Une circulaire du 5 août décrit les modalités de mise en œuvre, les procédures de contrôle et d’audit, les demandes de paiement et le suivi (rapports) du plan de relance français, en lien avec le plan de relance européen.

« Le plan national de relance et de résilience (ci-après désigné« PNRR »), qui s’inscrit pleinement dans le cadre de France Relance, constitue la réponse de la France à la mise en œuvre du plan de relance européen. Il a été présenté par le Gouvernement à la Commission européenne en date du 28 avril 2021, validé par cette dernière le 23 juin 2021 et adopté par le Conseil de l’Union européenne le 13 juillet 2021. Le PNRR présente ainsi à l’Union européenne un ensemble de réformes et d’investissements que le Gouvernement mettra en œuvre conformément aux objectifs du plan de relance européen.

La bonne mise en œuvre des mesures du PNRR, se concrétisant par l’atteinte d’un ensemble d’engagements prédéfinis, permettra le remboursement des dépenses nationales engagées à cet effet. Afin d’assurer l’intégralité des versements, soit près de 38 milliards d’euros, une demande annuelle de paiement est présentée à la Commission européenne, à échéance régulière et avec pour objectif le 15 décembre de chaque année. La règlementation européenne dispose que la demande annuelle de paiement peut, le cas échéant, être complétée d’une seconde demande au titre de la même année. Les demandes de paiement sont justifiées par l’atteinte des engagements pris dans le cadre du PNRR.

Les mesures de réforme et d’investissement du PNRR font l’objet d’un suivi, d’un contrôle et d’un rapportage par les services de l’État chargés de leur pilotage, considérant l’ampleur de l’effort de relance fourni par l’État pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire de la Covid-19, et considérant également l’importance à accorder à la maîtrise des finances publiques ».