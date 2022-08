Ségur de la santé : les modalités d’organisation des concours évoluent

Concours

Publié le 08/08/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 5 août organise les concours sur titres pour le recrutement des auxiliaires de puériculture territoriaux et des aides-soignants territoriaux en application des décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant respectivement statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et des aides-soignants territoriaux.

Les concours d’accès au cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et au cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux consistent en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation, son parcours et son projet professionnels, permettant au jury d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois concerné (durée : 20 minutes, dont cinq minutes au plus d’exposé).

Ce décret tire ainsi les conséquences de la revalorisation de la catégorie C à la catégorie B de ces cadres d’emplois, suite aux mesures statutaires et indiciaires prises dans le cadre du Ségur de la santé.

Un second décret du 5 août fait de même pour les concours sur titres pour le recrutement des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d’électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière, diététiciens, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux.

Le concours comporte une épreuve orale d’admission consistant en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation, son parcours et son projet professionnels, permettant au jury d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée : 25 minutes, dont dix minutes au plus d’exposé).

Ces deux décrets sont applicables aux concours ouverts postérieurement à leur entrée en vigueur, c’est-à-dire le 8 août.