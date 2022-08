Funéraire : le décret d’application de la loi « 3DS » est publié

Funéraire

Publié le 08/08/2022

Un décret du 5 août, pris pour l’application des articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite « 3DS » porte diverses mesures relatives à la réglementation funéraire.

Il remplace la notion « d’officier d’état civil » par celle de « maire ». En effet, la compétence en matière funéraire de l’officier d’état civil n’a plus de raison d’être car elle résultait d’un ancien article 77 du code civil, abrogé par le décret n° 60-285 du 28 mars 1960.

Il opère une actualisation relative à l’identité devant figurer sur la plaque apposée sur le cercueil. Il autorise l’ouverture d’un cercueil non combustible et le changement de cercueil dans le seul objectif de permettre la crémation. Il vient préciser la procédure de droit commun et les modalités d’intervention des opérateurs funéraires dans ce cadre.

Il actualise le délai obligatoirement laissé par la commune après l’exécution des formalités de publicité du procès-verbal constatant l’abandon d’une concession funéraire, qui passe de trois à un an.

Il met à jour un renvoi au sein du code général des collectivités territoriales, rendu nécessaire par le décret modifiant les dispositions réglementaires relatives aux crématoriums.

Il ajoute la décision du préfet de mettre fin à une habilitation prévue à l’article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales en cas de cessation d’exercice des activités d’un opérateur funéraire, à la liste des actes publiés au registre des actes de la préfecture.

Enfin, il encadre les modalités de valorisation des métaux issus la crémation d’un défunt, étape qui suit éventuellement leur récupération. Il prévoit une information des familles et des autorités délégantes sur la destination de ces métaux.

