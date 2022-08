Un aventurier en situation de handicap au service de la promotion du sport

[Portrait] Sport

Publié le 10/08/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert santé social, Régions

Aux côtés des Ambassadeurs de sa Team sport, sportifs de haut niveau, médaillés paralympiques ou olympiques, le département de l’Isère fait appel à Armand Thoinet dans le cadre de sa politique de promotion du sport. Aux compétitions, le jeune sportif en situation de handicap, qui se dit “aventurier”, a préféré les défis sportifs qu'il raconte dans les collèges isérois.

« Plus d’excuses pour ne pas faire de sport ! » Le département de l’Isère, qui consacre plus de six millions d’euros par an à une politique sportive qui s’annonce tous terrains et inclusive, invite ses athlètes de haut niveau réunis dans la Team Sport Isère, à se faire les ambassadeurs du sport dans des collèges ou lors des manifestations, tels le handbiker Florian Jouanny ou l’avironiste Laura Tarantola.

Depuis 2020, Armand Thoinet, jeune sportif de 28 ans souffrant d’une sclérose en plaque, intervient aussi régulièrement auprès des collégiens, sous forme de vacations, sur les événements de la collectivité qui édite aussi ses chroniques sur le site isérois dédié au sport.

Les sports d’Armand

A son actif, pas de médailles paralympiques ni de compétition internationale, mais une expérience sportive hors des sentiers battus. Ainsi, le jeune homme enchaîne les défis depuis 2015, à l’issue des trois ans de dépression qui avaient suivi la déclaration de sa maladie, à 19 ans. « Pour retrouver le goût de vivre, j’ai choisi de nouveaux sports, l’aviron, la marche, le tandem, précise l’ex-rugbyman. Et j’ai réalisé un rêve d’enfant : devenir aventurier, faire ce que personne ne fait. »

Pour Martine Kohly, vice-présidente de l’Isère, chargée du sport, « Armand porte à la fois les valeurs de solidarité et d’inclusion du département et un engagement sportif contagieux. Le sport ne sert pas qu’à fabriquer des champions. Il est une école de la vie et un véritable enjeu de santé publique, pour les personnes handicapées, en particulier. Il y a encore des parents qui ont peur que leur enfant fasse du sport. Or, lui, il parle au cœur. Il fait rêver les collégiens et pourrait bien inciter les clubs à aller vers plus d’inclusion. »

« Oser se lancer »

Cette optique rejoint la démarche du sportif, très présent sur les réseaux sociaux et pour qui « se dépasser et convaincre les autres qu’on peut oser se lancer malgré un handicap ou une maladie », priment sur tout exploit. En 2018, il avait déjà été ambassadeur du sport de la région Auvergne Rhône-Alpes aux côtés d’un autre Isérois, le nageur paralympique David Smetanine.

Compte tenu de sa pathologie, chaque nouvelle aventure lui a tout de même demandé de l’entraînement et des efforts pour vaincre la fatigue, retrouver ou maintenir des fonctions…Depuis 2015, parmi maints défis, il a effectué en kayak un demi-tour de la Corse (2015) ou depuis le Spitzberg, un franchissement du 80e parallèle, dans le grand Nord (2019), sans compter des longues courses à pied ou en tandem comme, l’an dernier, un parcours entre les deux Monts Saint-Michel de France…

Des exploits à message

« Avec Julien Segrétain, mon partenaire sur cycle, nous voulions évoquer les handicaps visible et invisible en rejoignant le Mont Saint Michel, que tout le monde connaît, en Normandie, depuis son homonyme savoyard, plus méconnu, explique t-il. Cet été, nous faisons le tour de Corse en pédalo avec un autre message : les apparences sont souvent trompeuses… Le pédalo serait prévu pour la balade, nous partons pour 700 kilomètres le long des côtes ! C’est une première mondiale. » L’expédition, partie d’Ajaccio le 3 août, devrait avoir bouclé le tour d’ici à la fin du mois.

Son périple estival, suivi par le département, recueille aussi le soutien de collégiens, dont certains, au collège Lamartine à Crémieu, ont organisé en juin une deuxième course solidaire avec les malades de la sclérose en plaque… « Nous souhaitons poursuivre ces actions de communication des grands sportifs auprès des jeunes, dit Martine Kohly. D’autant que Paris 2024 offre une opportunité supplémentaire d’aborder la question de l’inclusion. » Pour Armand Thoinet, également titulaire d’un diplôme universitaire de Démocratie en santé et pair-aidant auprès d’autres patients, « il est urgent de parler positivement de la différence afin que le plus grand nombre de personnes retrouve l’estime d’elles-mêmes, pour oser ».