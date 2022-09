« Il n’y a pas de fatalité à ce que les Ehpad soient en crise et leurs personnels en souffrance »

Management

Quel est l'impact de la culture d'entreprise dans les Ehpad ? La modifier permet-elle de remotiver les équipes, et donc de réduire l'absentéisme ? Frédéric Chateau, professeur associé à l'IESEG et co-fondateur de HUMAN-AXIS, a lancé une étude avant le Covid dans une centaine d'établissements d'un groupe. Il en tire un premier bilan.

Vous effectuez un travail de recherche sur la culture d’entreprise dans la centaine d’Ehpad d’un groupe du secteur privé non lucratif. Pourquoi vous être intéressé, avant la pandémie, à ce secteur ?

Depuis une dizaine d’années, je travaille sur la culture d’entreprise dans des groupes internationaux, des PME et des associations. La culture d’entreprise, tout le monde sait ce que c’est, mais la notion reste difficile à définir et plus encore à mesurer (1). On peut dire que c’est un ensemble de valeurs et de croyances partagées qui offre un cadre de pensée commun et détermine les rapports entre les salariés. Ce cadre partagé est essentiel car dans un collectif, on règle ses comportements non seulement sur ses croyances mais sur ce qu’on croit que croient les autres.

J’ai rencontré le directeur général du groupe qui trouvait un intérêt à comprendre et transformer la culture d’entreprise dans son organisation. De notre point de vue, les Ehpad sont un exemple extraordinaire d’organisation sous tension. Deux hiérarchies – celle classique du service mais aussi la hiérarchie sanitaire et médicale – coexistent en permanence avec un service exigeant. On l’a bien vu pendant la pandémie de Covid-19 : les personnels dans les établissements étaient responsables de l’accompagnement des personnes âgées mais aussi insérés dans de nombreux protocoles sanitaires et normes qui ne leur laissaient que peu de marges de manœuvre.

Quelle situation avez-vous découverte en commençant votre étude ?

La culture que nous analysons au départ se présente comme dissociée, proche de la dispersion. Le déficit d’ouverture est marqué par des rapports perçus comme hiérarchiques avec un siège centralisateur. Mais le taux d’engagement (2) reste comparable à celui d’autres organisations. C’est la première particularité du secteur : les professionnels se sentent investis d’une mission qui leur permet de tenir – mais avec un risque réel de démissionner quand ils se sentent trop isolés. Nous avons également noté la demande forte d’innovation pour à la fois les pratiques professionnelles et les modes de vie des résidents.

Vous avez refait un point dans les établissements, 20 mois plus tard, alors qu’un plan d’actions avait été mis en place. Qu’avez-vous alors constaté ?

C’est le récit d’une transformation culturelle réussie ! Le premier facteur ça a été de communiquer la description collective de la culture. Sur la question du besoin d’innovations, la direction a poussé des initiatives, proposées par les salariés, expérimentées et partagées dans plusieurs établissements. C’est un peu une classique boîte à idées mais en réseau… et réellement mise en œuvre. Les pratiques n’ont pas été bouleversées en 20 mois, mais les réalisations montrent à tous que les salariés sont entendus : la perception a changé. Dans la deuxième mesure, on constate que l’entreprise est maintenant vue comme proche du terrain, souple, réactive et ouverte. Le taux d’engagement a gagné 18 points et ce gain est largement imputable au changement de culture.

Vous mettez également en avant la nécessité d’ouvrir les établissements vers l’extérieur, et notamment la vie locale autour de l’Ehpad.

Oui, la cohésion dépend de la densité des échanges et de l’ouverture. En général, dans un groupe, les liens avec l’extérieur des établissements sont surtout gérés par le siège qui est en lien avec les instances nationales ou les agences régionales de santé. Il fallait remettre de la communication au niveau des établissements. La relation avec l’extérieur peut permettre aux échanges internes de se (re)mettre en place. Les salariés volontaires ont pu participer à des échanges avec d’autres associations, des services d’aides à domicile… Il y a ensuite des temps d’échanges à l’intérieur de l’établissement pour raconter aux collègues ce qu’on a appris, l’actualité, ce qui se fait localement.

Cela “dégèle” les discussions. Les flux d’échanges se mettent en place et sont disponibles quand une personne a une difficulté. Il faut pouvoir « parler boulot » au-delà des procédures en place, sans quoi les relations s’assèchent et les professionnels se sentent isolés.

Au niveau local, comment accompagner cette ouverture des établissements ?

Il faut inviter les Ehpad dans toutes les réunions connexes à leur secteur : le maintien à domicile ou les animations des clubs du 3e âge évidemment, mais aussi les politiques de pauvreté, d’insertion… Tout le domaine social en général. Il faut inviter tous les établissements, y compris ceux du secteur privé lucratif qui exercent la même mission. On n’y pense pas toujours, car ces structures sont vues comme fermées, surtout depuis le Covid. Il y a de nombreuses opportunités pour réunir les gens régulièrement et leur permettre de briser les murs invisibles.

Il n’y a pas de fatalité à ce que les Ehpad soient en crise et leurs personnels en souffrance pourvu qu’ils soient attentifs à maintenir une cohésion sociale forte soutenue par une culture ouverte.

