Comment la transformation numérique rend le service public plus efficace

Le processus de transformation numérique au sein du secteur public a commencé depuis un certain temps et a été accéléré par la pandémie. Les deux dernières années ont eu un impact monumental sur toutes les facettes de nos vies et sur les espaces que nous habitons, ce qui a eu une incidence sur la manière de fournir et d’assurer les services publics. Cela a même eu un impact sur la façon dont les administrations elles-mêmes sont structurées. Explications.

La nouvelle réalité à laquelle nous sommes confrontés implique que les organismes publics doivent s’adapter aux considérables évolutions technologiques et sociétales. Pendant la pandémie, les chaînes d’approvisionnement ont par exemple été désorganisées, ce qui remet en cause la gestion de la continuité des activités. Il en va de même pour les services publics. Garantir la fiabilité et la sécurité des infrastructures informatiques reste donc une priorité absolue pour les gouvernements du monde entier.

Dans ce contexte, la transformation numérique n’est plus une option, mais un impératif qui influencera considérablement la réussite future d’un pays.

Le résultat probable de ce processus sera une transformation radicale de tous les aspects de l’administration des gouvernements. La convergence accrue des services des secteurs public et privé va également remodeler le rôle fondamental d’un gouvernement, en le positionnant comme une interface entre les personnes et les entreprises. Il en ressort que le processus de transformation numérique va au-delà de la simple informatisation de processus manuels et chronophages.

Définir des critères clairs pour la transformation numérique du secteur public

Il existe de nombreux exemples où la transformation numérique a été mise en œuvre de manière efficace, ce qui nous donne un modèle de réussite qui peut être adapté à un contexte national ou régional spécifique. L’introduction d’un cadre de capacités opérationnelles pour les gouvernements, inspiré d’autres exemples de meilleures pratiques, nous donne une direction claire à suivre.

Les domaines de compétences clés sont les suivants :

communication . La capacité de communiquer des données et des informations vocales et vidéo entre plusieurs sources, qu’il s’agisse de personnes ou de machines. Avec la nécessité de vivre, jouer, apprendre et travailler depuis n’importe où, le haut débit stable et surtout sans fil, la connectivité est essentielle à tout effort de transformation numérique ;

. La capacité de communiquer des données et des informations vocales et vidéo entre plusieurs sources, qu’il s’agisse de personnes ou de machines. Avec la nécessité de vivre, jouer, apprendre et travailler depuis n’importe où, le haut débit stable et surtout sans fil, la connectivité est essentielle à tout effort de transformation numérique ; collaboration . La capacité de tirer parti des forces collectives et de créer de la valeur entre les individus, les organisations et les communautés. Une meilleure coopération entre les différents services gouvernementaux peut permettre d’améliorer considérablement l’efficacité opérationnelle, ce qui se traduit par un accès plus rapide aux services publics ;

. La capacité de tirer parti des forces collectives et de créer de la valeur entre les individus, les organisations et les communautés. Une meilleure coopération entre les différents services gouvernementaux peut permettre d’améliorer considérablement l’efficacité opérationnelle, ce qui se traduit par un accès plus rapide aux services publics ; donner du sens. Les informations et les indicateurs clés de performance d’une ville ou d’une zone définie nécessitent la capacité à donner du sens à de multiples sources de données et à de grandes quantités d’informations ;

Les informations et les indicateurs clés de performance d’une ville ou d’une zone définie nécessitent la capacité à donner du sens à de multiples sources de données et à de grandes quantités d’informations ; prise de décision. La capacité des gouvernements à évaluer les risques et à parvenir à une conclusion éclairée sur la base de données et d’informations peut apporter des avantages considérables en termes de performance dans divers domaines, allant du tourisme à la création d’entreprises et à l’attraction de talents.

Définir les priorités de la transformation numérique du secteur public

Le succès de la transformation numérique du secteur public peut être mesuré par rapport aux indicateurs évoqués ci-dessus. Le développement de partenariats profonds et stratégiquement ciblés avec des fournisseurs de technologies de pointe sera déterminant pour tirer le meilleur parti de technologies telles que le Big Data, la réalité étendue et la Blockchain. Mais dans quel but ? Pour le comprendre, il faut jeter un coup d’œil aux principales priorités technologiques des gouvernements, qui sont les suivantes :

mettre en place une infrastructure ICT solide. Sans cela, il sera impossible d’avancer au rythme et au niveau de performance requis ;

Sans cela, il sera impossible d’avancer au rythme et au niveau de performance requis ; fournir un accès universel à l’internet à haut débit. Considérés par de nombreux commentateurs comme un droit de l’homme fondamental, les gouvernements doivent y parvenir s’ils veulent donner aux citoyens les moyens de s’engager réellement dans la société, les entreprises et les services publics ;

Considérés par de nombreux commentateurs comme un droit de l’homme fondamental, les gouvernements doivent y parvenir s’ils veulent donner aux citoyens les moyens de s’engager réellement dans la société, les entreprises et les services publics ; déployer les données et la technologie . Pour soutenir la fourniture de services au profit des personnes, des entreprises et des organisations du secteur public ;

. Pour soutenir la fourniture de services au profit des personnes, des entreprises et des organisations du secteur public ; créer un Cloud national souverain. Pour des raisons de continuité des activités et de sécurité, cette solution devient une alternative de plus en plus attrayante à l’infrastructure informatique traditionnelle, même si elle comporte un risque important.

Parmi les obstacles à la réalisation de ces objectifs figurent les problèmes techniques liés au déploiement d’un réseau Wi-Fi largement accessible et fiable, l’incapacité à coordonner plusieurs réseaux et la difficulté à déployer des services de manière fiable et opportune, sans parler des défis évidents en matière d’exploitation et de gestion, qui sont en outre entravés par les erreurs humaines et la pénurie de talents.

Après avoir exploré l’évolution des besoins du secteur public en matière d’ICT, il est important de comprendre les solutions potentielles et la manière dont elles amélioreront le réseau fédérateur du gouvernement national, favoriseront un partage d’informations interdépartemental plus rationnel et permettront un meilleur retour sur investissement et une réduction des coûts opérationnels.

Huawei a développé une solution de réseau de campus gouvernemental en réponse à l’évolution des exigences des gouvernements dans leur processus de transformation numérique. Cette solution utilise des composants clés développés par Huawei et des technologies Wi-Fi 6 et SD-WAN avancées pour fournir aux clients une solution de réseau de campus gouvernemental de haute qualité, répondant aux nombreuses exigences de service, telles que le contrôle d’accès intelligent, le travail mobile sans fil, la vidéoconférence, les salles de service et l’interconnexion entre les différents sites de travail. Cette approche permettra la mise en place d’un réseau de campus gouvernemental offrant tous les accès sans fil, un seul réseau gouvernemental, une gestion 100 % Cloud et une exploitation intelligente.

Cela offre toute une palette d’avantages supplémentaires, notamment :

un accès 100 % sans fil. Couverture 20 % plus large, planification exclusive du réseau en 3D et couverture complète et ininterrompue sans zone blanche ;

un réseau unique d’administration en ligne. Déploiement de la gestion convergente du réseau local et du réseau étendu pour assurer les services clés via un réseau unique, rationaliser l’efficacité opérationnelle et réduire le coût total de possession ;

gestion tout-Cloud. Déploiement d’applications en scannant les codes QR et en utilisant le DHCP, déploiement ZTP, gestion visualisée et automatisée à l’échelle du réseau et gestion de millions de NE ;

exploitation et maintenance intelligentes. Le suivi de l’expérience de service visualisée en temps réel et les algorithmes d’intelligence artificielle exclusifs améliorent l’efficacité de l’exploitation et de la maintenance de 30 %, tandis que l’optimisation intelligente du réseau augmente les performances de l’ensemble du réseau de 50 %.

Les gouvernements sont confrontés à une transition – difficile, mais indispensable – vers une offre de services entièrement numérisée. Choisir la bonne solution réseau peut faire une différence substantielle dans la réussite de cette transition. Heureusement, Huawei est bien placé pour apporter un soutien optimal aux gouvernements tout au long du processus de transformation numérique grâce à son expertise en matière de réseaux.

Huawei a prolongé sa promotion Fast Track 2.0 pour une livraison en deux semaines sur ses solutions réseau, soulignant ainsi son engagement à fournir un accès rapide et fiable à sa gamme de produits. Cette initiative se poursuivra jusqu’au 30 septembre, contribuant à réduire les délais de livraison à un moment où la demande mondiale de solutions de réseau continue de dépasser l’offre.

Pour en savoir plus sur la solution réseau Converged Campus de Huawei, rendez-vous ici.

Contenu proposé par Pablo Betancur, Huawei WEU Business Development Manager pour le secteur public