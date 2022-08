Digitalisation de l’éducation : pourquoi les réseaux doivent évoluer pour soutenir une éducation hybride

Publié le 01/08/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Les salles de classe et autres environnements d'apprentissage ont connu un changement majeur ces dernières années grâce à la technologie. Si cette dernière joue un rôle dans l'expérience d'enseignement et d'apprentissage, depuis un certain nombre d'années, la transformation numérique au sein du secteur de l'éducation a fortement augmenté.

Le rythme du changement dans ce domaine ne montre aucun signe de ralentissement, ce qui constitue à la fois un défi et une opportunité pour le secteur de l’éducation. Notre capacité à tirer véritablement le meilleur parti d’une nouvelle ère technologique au sein de l’éducation dépend de la force et de l’adaptabilité de nos réseaux, qui doivent continuer à évoluer en fonction des besoins changeants des apprenants et du personnel enseignant. À cette fin, il est essentiel d’identifier et de déployer les bonnes solutions de mise en réseau.

Un nouvel environnement pour apprendre

Les environnements d’apprentissage d’aujourd’hui sont bien loin de l’image traditionnelle d’une salle de classe, où les enseignants donnaient des cours à l’aide d’un tableau noir et d’une craie. Les progrès des théories éducatives, associés aux nouvelles technologies, ont donné naissance à une expérience d’apprentissage plus attrayante, interactive et dynamique qui reflète un changement de paradigme majeur dans l’éducation.

Le plan d’action de l’UE pour l’éducation numérique est l’un des principaux moteurs de cette transformation. Dans le cadre de ce plan, l’UE vise à mettre en œuvre sa vision stratégique à long terme pour une éducation numérique de haute qualité, inclusive et accessible dans tous ses États membres. Ce plan est axé sur deux domaines prioritaires, à savoir la promotion du développement d’un système d’éducation numérique performant et l’amélioration des aptitudes et des compétences numériques pour la transformation numérique.

L’enseignement en ligne rejoint l’apprentissage en face à face

Cette évolution est sous-tendue par le rapprochement continu de l’apprentissage à distance et en personne et des réseaux hautes performances (câblés ou wireless). Ceci renforce le besoin de réseaux de campus de haute qualité. Dans ce nouveau mode d’apprentissage, les réseaux équipés pour répondre aux besoins croissants en termes de nombre d’équipements et de pression du trafic constituent un élément vital de l’infrastructure éducative.

Au cœur du campus numérique se trouve le centre d’information du réseau, qui joue un rôle essentiel en veillant à ce que tous les systèmes soient protégés et sauvegardés et à ce que les problèmes puissent être identifiés, résolus et empêchés de manière proactive de se reproduire. À mesure que la technologie devient de plus en plus essentielle dans les environnements éducatifs, elle acquiert un nouveau degré d’importance.

Avec l’avènement de l’IoT, l’échelle du réseau et le nombre de points d’information augmentent rapidement. Le défi pour les équipes de maintenance des réseaux est de s’adapter à cette croissance. Comme il n’est pas viable d’étendre continuellement le réseau à mesure que la demande augmente, il est essentiel de disposer d’une capacité d’exploitation et de gestion intelligente au sein des réseaux. Cette capacité fournit une image complète de l’état de santé global du réseau, ce qui permet de diagnostiquer rapidement les pannes, avant même qu’elles ne surviennent dans certains cas. Les réseaux qui peuvent répondre à cette exigence contribuent à réduire considérablement la charge de travail du personnel de maintenance, garantissant ainsi une meilleure expérience de service globale.

Des solutions pour une expérience d’apprentissage plus intelligente

En réponse à l’évolution des besoins et des exigences du secteur de l’éducation, Huawei a développé sa solution de réseau convergent Smart Campus pour aider à soutenir les centres d’apprentissage de demain. Capable de s’adapter aux réseaux câblés et sans fil, le réseau convergent de Huawei constitue la base numérique d’un campus intelligent, tout en étant respectueux de l’environnement, intelligent et efficace. En conséquence, Huawei travaille déjà avec certaines des universités et institutions les plus prestigieuses du monde pour mettre en œuvre cette solution, leur permettant d’atteindre l’excellence dans l’enseignement et la recherche. Afin de s’imposer dans un paysage éducatif en pleine évolution, il est essentiel que les établissements d’enseignement supérieur saisissent les opportunités d’éducation intelligente rendues possibles par les nouvelles technologies. Une solution de réseau de campus intelligent peut soutenir cet objectif, en offrant simplicité, flexibilité et capacité de gestion transparente.

La solution de réseau de campus intelligent de Huawei inclut une série de switches d’accès et de produits AirEngine Wi-Fi 6, ainsi qu’iMaster Network Cloud Engine (NCE) tous scénarios confondus, pour mettre en œuvre un contrôle affiné des autorisations sur la base de l’identité des utilisateurs et la couverture sans fil, le tout sous un modèle de réseau défini par logiciel (SDN) utilisant la technologie de réseau local extensible virtuel (VXLAN). De multiples réseaux porteurs de services, tels que les réseaux d’enseignement, de recherche et IoT, sont intégrés pour construire un réseau unifié à travers les campus.

Un réseau de campus intelligent Huawei permet la convergence en profondeur des réseaux câblés et sans fil ainsi que des réseaux IP + optiques, fournit des opérations et une maintenance (O&M) proactives du réseau basées sur l’IA, et offre un réseau haute performance simple, flexible et facile à gérer pour les universités.

Huawei a prolongé sa promotion Fast Track 2.0 pour la livraison en deux semaines de solutions réseau telles que les équipements Wi-Fi 6, switches et routeurs, soulignant ainsi son engagement à fournir un accès rapide et fiable à sa gamme de produits. Cette initiative se poursuivra jusqu’au 30 septembre, contribuant ainsi à réduire les délais de livraison à un moment où la demande mondiale de solutions réseau continue de dépasser l’offre.

Pour en savoir plus sur la solution réseau Converged Campus de Huawei, rendez-vous ici.

Contenu proposé par Pablo Betancur, Huawei WEU Business Development Manager pour le secteur de l’enseignement