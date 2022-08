APL : revalorisation pour 2022 des paramètres de calcul

Social

Publié le 01/08/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 29 juillet a pour objet la revalorisation pour l’année 2022 des paramètres relatifs aux ressources intervenant dans la formule de calcul des aides personnelles au logement en secteur locatif.

Il prévoit ainsi que le paramètre R0 et le montant minimal de ressources applicable aux étudiants pris en compte pour le calcul des aides personnelles au logement dérogent à la réévaluation fixée par le code de la construction et de l’habitation. Le paramètre R0 et le montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants sont réévalués pour les prestations à compter du 1er juillet 2022.

La réévaluation du R0 est fixée à 4 % et celle du montant minimal de ressources applicable aux étudiants est fixée à 3,5 %.

Ce décret est applicable aux prestations dues à compter du 1er juillet 2022.

Un arrêté du même jour revalorise les paramètres relatifs aux ressources, du barème des aides personnelles au logement. Le paramètre R0 et le montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants sont réévalués pour les prestations à compter du 1er juillet 2022 respectivement de 4 % et de 3,5 %. L’arrêté procède également à des corrections d’erreurs matérielles.