Retraite : l’Igas pointe les défaillances de la caisse de l’Ircantec

RETRAITE

Publié le 04/08/2022 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, Actu Emploi, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

Dans un rapport en date de novembre 2021 mais rendu public le 22 juillet, l'Igas dresse un bilan assez sévère de la gouvernance de l'Ircantec et de sa gestion entre 2017 et 2021. Le gendarme des affaires sociales y accole 57 préconisations à destination de la caisse de retraites des contractuels et des élus locaux.

L’Ircantec, caisse de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, rassemble près de 56 000 employeurs cotisants et 2,9 millions d’affiliés.

Régime complémentaire obligatoire de retraite des agents non titulaires de la fonction publique et de certains organismes assurant une mission de service public et des élus locaux, la caisse a été évaluée par l’Igas entre 2017 et 2021, qui a formulé dans son rapport une cinquantaine de recommandations.

Rendu public le 22 juillet, le document a été finalisé en novembre 2021 et articule ses préconisations autour de 7 axes : gouvernance, pilotage technique, gestion des placements, gestion administrative, qualité de service, transfert du recouvrement des cotisations sociales aux URSSAF ...

