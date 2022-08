[DATA] Dans les bibliothèques, agents et bénévoles sont complémentaires

Lecture publique

Publié le 18/08/2022 • Par Stéphanie Stoll • dans : Actualité Culture, France

Les données de l’Observatoire de la lecture publique, dont la Gazette des communes a obtenu l’accès, mettent en évidence la complémentarité des bénévoles par rapport aux agents des bibliothèques. L’approche cartographique souligne le dynamisme du bénévolat dans les Pays de la Loire, le Puy-de-Dôme, l’Ain, l’Ardèche et les Alpes.

Alors que Philippe Marcerou appelle dans son récent rapport à mieux former les bénévoles en bibliothèque, la Gazette s’est penchée sur les chiffres de l’Observatoire de la lecture publique pour comprendre où ils sont et quelles sont leurs éventuelles complémentarités avec les agents.

Les données de l’Observatoire disponibles comptabilisent, en 2018, précisément 61 179 bénévoles dans les départements métropolitains. Nous avons gardé pour ces données une maille départementale, pertinente puisque les bibliothèques départementales sont structurantes en matière de lecture publique et de formation des bénévoles.

1 – Où sont les bénévoles des bibliothèques ?

C’est dans les bibliothèques de taille moyenne qu’on rencontre la majorité des bénévoles ; d’ailleurs, ces 3064 bibliothèques-relais (B3, selon l’ancienne typologie des bibliothèques (1).) représentent à la fois un tiers des bibliothèques et un tiers des bénévoles.

Par ailleurs, c’est aux deux extrémités de la typologie, c’est-à-dire dans les bibliothèques de niveau 1 (B1) et dans les dépôts (B5) que les bénévoles sont les moins nombreux en nombre absolu. Ces bénévoles interviennent principalement en monde rural : 42 000 interviennent dans des communes rurales, soit deux-tiers du nombre total de bénévoles.

Une articulation qui se retrouve aussi géographiquement : beaucoup de départements ruraux enregistrent un nombre plus élevé de bénévoles par habitant. Mais la réciproque n’est pas vrai, puisque certains départements pourtant ruraux ne comptent aucun bénévole. Un retard qui pourrait aussi s’expliquer par un mauvais remplissage des données.

Pour affiner la perception géographique des dynamiques du bénévolat au-delà de la cartographie départementale, nous avons identifié des bibliothèques « championnes », autour de deux critères :

le nombre absolu de bénévoles mobilisés dans les bibliothèques ; le ratio de bénévoles par rapport à la population.

La combinaison de ces deux éléments a permis de dresser une liste de 144 bibliothèques. Leur répartition géographique recoupe celle des départements : elles se concentrent dans les départements mobilisant le plus de bénévoles. Cette couverture du territoire souligne aussi le dynamisme de communes rurales qui portent le service de lecture publique à cette échelle municipale, en particulier dans le sud-est de la France.

Parmi les 144 championnes, les 52 communes très rurales présentent plusieurs originalités : ensemble, elles n’emploient que 6 agents, mais mobilisent 380 bénévoles. Pour délivrer le service de lecture publique, ces bibliothèques misent alors sur la formation : 19 % des bénévoles y sont formés alors que seulement 7% des bénévoles de ce palmarès le sont.

2 – Le bénévolat porte-t-il préjudice à l’emploi salarié ?

Au niveau national, on compte deux fois plus de bénévoles que d’agents, autrement dit, en moyenne, à un emploi en bibliothèque correspond l’engagement de deux bénévoles. Nos analyses, notamment sur la taille des bibliothèques et sur le type de commune concernées, montre que les bénévoles ne remplacent pas mécaniquement les agents

Une situation plus favorable pour les agents se rencontre dans les bibliothèques de niveau 1, les plus grosses des bibliothèques, avec presque 8 agents pour 10 000 habitants.

A l’opposé, les dépôts, qui sont les bibliothèques les plus modestes, disposent de 5,3 agents pour 10 000 habitant, ce qui est proche de la moyenne (5,7).

Ensuite, si on s’attend à ce que le bénévolat soit un phénomène rural, ce qui est avéré, l’analyse selon le type de commune réserve une surprise. Relativement à la population, les bibliothèques des communes très rurales emploient davantage d’agents (8,2 pour 10 000 habitants) que les autres ; ces agents sont aussi ceux qui mobilisent le mieux les bénévoles, six fois plus que la moyenne.

A contrario, dans les communes urbaines et périurbaines, malgré un nombre d’agents légèrement supérieur à la moyenne nationale, le bénévolat est bien moins dynamique.

En complément, on repère que les bibliothèques championnes du bénévolat compensent le faible dynamisme du bénévolat en zone urbaine ou dans les grandes bibliothèques. Ainsi, dans ce palmarès, les neuf bibliothèques de niveau 1 tout comme celles des quatre communes urbaines (Saint-Raphaël, Valence, Guilherand-Granges et Amiens) atteignent la moyenne nationale de deux bénévoles par agent.

3 – Y a-t-il un lien entre la formation des bénévoles et le nombre d’agents ?

Dans son rapport, Philippe Marcerou lançait un appel à mieux former les bénévoles, comme une « progressive acculturation des bénévoles aux métiers des bibliothèques ». On peut comprendre cette préconisation comme un recours au bénévolat se substituant aux compétences des agents. C’est possiblement le cas: la formation des bénévoles s’avère une caractéristique des bibliothèques de taille moyenne (B3 ou bibliothèques-relais).

En effet, elles comptent moins d’agents et plus de bénévoles que la moyenne et sont les championnes de la formation des bénévoles, qualifiant jusqu’à un quart de leurs effectifs. Par ailleurs, elles sont aussi les plus nombreuses (un tiers du total des bibliothèques) et ce sont elles qui mobilisent l’essentiel des troupes bénévoles (23 169, toujours un tiers du total).

Comment avons-nous travaillé ? La Gazette des communes a passé au crible les données de 10 239 bibliothèques publiques des collectivités ayant répondu à l’enquête annuelle (2018) de l’Observatoire de la lecture publique du ministère de la Culture. Riche d’enseignements, cette enquête reste imparfaite en raison des données encore trop parcellaires pour l’Outre-Mer et la Corse ; des améliorations devraient intervenir pour les prochaines enquêtes grâce à la mobilisation des bibliothèques départementales. La typologie des bibliothèques est celle qui était en vigueur en 2018. Elle distingue 1208 bibliothèques de niveau 1 et 1611 bibliothèques de niveau 2 (B1 et B2), des 3064 bibliothèques moyennes appelées bibliothèques-relais (B3) et des plus petits établissements catégorisés B4 (2869 points lectures) et B5 (1239 dépôts). L’analyse a été affinée en croisant ces données avec la grille de densité communale de l’Insee, qui distingue les communes selon qu’elles sont densément peuplées (urbaines), de densité intermédiaire (périurbaines), peu denses (rurales) ou très peu denses (très rurales).

