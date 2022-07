Un référentiel pour maîtriser l’impact environnemental des données

Open Data France a publié un brouillon de référentiel « Green data » listant une dizaine de bonnes pratiques pour un numérique plus responsable en matière d’ouverture des données.

« Nous ne nous sommes pas concentrés sur l’écoconception des portails d’open data, déjà documentée, mais plutôt le cycle de vie de la donnée », explique Matthieu Brient, chargé de projet pour Open Data France.

Les recommandations se partagent entre six grands chapitres qui sont autant d’étapes du cycle de vie de la donnée : planification, production, analyse, publication, conservation, exploitation.

Bien que le cadre légal pousse à l’ouverture de toujours plus de données à des fins de transparence notamment, la question du besoin et de l’utilité de certaines données ouvertes (non obligatoire) et des services numériques associés est au cœur de l’enjeu de sobriété.