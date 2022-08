“Le manque d’eau limite certaines activités dans les Alpes du Sud”

Changement climatique

Publié le 08/08/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

A mi-saison d’été, la fréquentation en montagne s’annonce moins important que l’année dernière, à près de 50% du taux d’occupation des lits privés en juillet… Le manque d’eau commence à limiter quelques activités, dans certains endroit des Alpes du sud, en particulier, comme le relève Patrick Provost, responsable de l’observatoire de la montagne pour l’association nationale des maires de stations de montagne, et maire de Saint-François-Longchamp, en Savoie.

Quelles sont les données de fréquentation en montagne ce milieu d’été ?

Globalement, le taux d’occupation des lits s’est établi à 48-50% en juillet. Je parle de lits professionnels. La visibilité est moins précise pour les lits de propriétaires ou copropriétaires… Il faut aussi distinguer entre les stations hautes, des grands domaines, plus fréquentées l’hiver, avec beaucoup de clientèle étrangère, les stations intermédiaires et les stations de charmes qui ont un taux de remplissage bien meilleur l’été. Plus on monte et plus le taux moyen de fréquentation estival diminue.

Quelle a été l’évolution depuis l’an dernier, en sortie de confinement ?

En 2021, des interdictions de sortie du territoire avaient incité les touristes français à rester dans l’Hexagone, ce qui avait dopé notre fréquentation, d’au moins cinq points supérieure à d’habitude ! Cette année, la réouverture des frontières tempère ce mouvement. Et, toujours, les réservations se font plus en dernière minute qu’en hiver. Cela a permis, en cette fin de mois, un effet “canicule” : des citadins dans la proximité réservant au dernier moment pour fuir les centres trop chauds. Nous observons aussi deux types de clientèles : la première extrêmement prudente, consommant peu dans la perspective d’une rentrée financière difficile et une autre, plus à l’aise, qui n’hésite pas à s’offrir des soins de balnéothérapie ou des manifestations festives. On s’aperçoit que les activités font plutôt le plein, même si c’est assez calme par ailleurs au niveau commercial.

Y a-t-il des changements en matière sportive ?

L’été, les premières activités restent la randonnée et le vélo qui, sous toutes ses formes, a le vent en poupe. Côté marche, les stations diversifient leurs offres avec de plus en plus de parcours familiaux et accessibles à tous les âges. Côté vélo, il y a de plus en plus de deux roues électriques et d’une manière globale, toutes les stations ont enrichi leurs propositions d’activités, avec des accompagnateurs, des prestataires spécialisés. A Saint-François Longchamp, on a ainsi développé un circuit ludique pour les enfants et deux circuits de VTT d’une difficulté intermédiaire.

Qu’en est-il des sports d’eau, avec un effet canicule dopant ou limitant ?

Il n’y a pas de saison d’été sans plan d’eau ou sans piscine. Ils se maintiennent. Même si le manque d’eau s’est fait ressentir, par exemple, dans le sud des Alpes. Entre le peu de neige cet hiver, les faibles précipitations ce printemps et la canicule, le lac de Serre-Ponçon (1) ou les Gorges du Verdon souffrent d’un manque d’eau qui limite le nombre d’activités. Sur les Savoies, les niveaux restent normaux, même si l’on voit bien que le débit des torrents baisse.

Quelques stations réfléchissent à ajouter des retenues collinaires à usages multiples pour restocker de l’eau pour la station, pour les agriculteurs et l’enneigement artificiel, pour lequel nous avons aussi de nouvelles techniques de production moins gourmandes en eau et en électricité. Cet été, avec la chaleur et la fermeture des glaciers, le ski d’été s’est réduit à sa plus simple expression. Mais, après un hiver exceptionnel la saison dernière, avec des taux d’occupation de 65 à 70%, voire jusqu’à 90% en février, nous avons bon espoir pour l’hiver prochain : les réservations sont déjà excellentes pour Noël.

Cet article est en relation avec le dossier