Au Sénat, les associations d’élus veulent réinventer le ZAN

Publié le 28/07/2022 • Par Léna Jabre • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, Actu juridique, actus experts technique, France

La commission des affaires économiques du Sénat organisait une table-ronde sur le déploiement des objectifs de "zéro artificialisation nette" (ZAN) dans les documents d'urbanisme des communes et des intercommunalités. L'AMF, l'AMRF, l'AdCF et France Urbaine ont pu y exprimer leurs attentes et leurs demandes, notamment en termes de financement. La piste d'une contractualisation et de la différenciation des objectifs a été lancée.

