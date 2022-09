A la découverte d’une forêt communale en quête d’avenir

Série le changement (climatique) c'est maintenant

Publié le 16/09/2022 • Par Claire Boulland • dans : France

Des petites communes du Territoire de Belfort, propriétaires de forêts, ont fait le choix de prendre de l’avance sur le réchauffement climatique en recherchant de nouvelles essences pour demain dans des « îlots d’avenir ». Visite de l’un de ces lieux secrets plein de promesses, à Rougemont-le-Château.

Chiffres-clés La forêt couvre 44 % du département du Territoire de Belfort, représentant une surface de 26 615 ha qui se répartit entre différents propriétaires : les communes (47 %), l’État (11 %) et les propriétaires privés (42 %). L’espace forestier est supérieur à l’espace agricole.

Attablée à la terrasse du restaurant « le train des saveurs », en lieu et place de l’ancienne gare, une famille rougemontoise apprend l’existence de l’expérience menée dans la forêt du village. « Jamais entendu parlé. C’est quoi, un îlot d’avenir ? », questionne le père de deux ados férus de vélo dans le bois communal. De passage, même le gérant de SundGaubois, producteur de plaquettes forestières en Alsace et Franche-Comté, se dit intéressé par « cette nouvelle ». Il fournit des combustibles de différentes essences de bois pour les chaufferies sur le Territoire de Belfort, le Doubs, l’Alsace et les Vosges dans un rayon de 50 km. Et s’approvisionne ponctuellement dans la forêt communale de Rougemont le Château. D’une superficie totale de près de 300 hectares, elle est située dans les ...