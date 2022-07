Parité : les 10 propositions de l’association Dirigeantes et territoires

Egalité professionnelle femmes/hommes

Publié le 28/07/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

L'association Dirigeantes et territoires vient de transmettre au gouvernement dix propositions pour favoriser l'égalité professionnelle femmes-hommes. Des préconisations "assez simples à mettre en œuvre, dans la limite, bien évidemment, de la libre administration des collectivités territoriales", assure l'association.

Alors que la fonction publique territoriale compte 61,3 % de femmes, seulement 34 % des postes de

direction générale sont occupés par des femmes dans les collectivités de plus de 80 000 habitants. La présidente de l’association Dirigeantes et territoires, Dayana Chamoun-Fiévée, rappelle ce constat dans un courrier adressé à la Première ministre le 11 juillet dernier, puis envoyé à la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances et le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.

« D’après nos données, on ne compte que 4 femmes directrices générales des services dans les Régions sur les 18 que compte la France. La situation dans les 101 départements est encore pire, puisque seules 15 femmes ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier